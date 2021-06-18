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В ГД внесли законопроект о количестве домашних животных в квартире
18 июня 2021, 18:55 • 97 • Политика
Государственный совет Республики Татарстан внес в Государственную думу законопроект, позволяющий устанавливать нормативы количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении в многоквартирном доме. Текст законопроекта в пятницу, 18 июня, опубликовали в базе данных Госдумы.
«В связи с тем что владельцы животных не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, создается антисанитарная обстановка в многоквартирных жилых домах, что может привести к причинению вреда здоровью людей. В целях упорядочения содержания домашних животных <...> предлагается в ст. 5 Федерального закона № 498-ФЗ предусмотреть полномочие федерального органа исполнительной власти по установлению нормативов количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении в многоквартирном доме», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также в целях безопасности предлагается не допускать нахождение без намордника и поводка собак вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.
Кроме того, предлагается внести изменение, устанавливающее требование обязательной регистрации животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также станет сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.
В документе подчеркивается, что основной элемент деятельности по обращению с отловленными животными без владельцев — их предварительное помещение в приют.
«В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность содержания отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных. Действие указанного положения предлагается установить до 1 января 2026 года», — дополнили в пояснительной записке.
Ранее, 9 июня, правительство поддержало законопроект сенаторов, согласно которому россиянам в состоянии алкогольного опьянения и детям младше 14 лет запрещается выгул питомцев.
Помимо этого, для обеспечения безопасности граждан региональным властям предлагают разрешить устанавливать требования к длине поводка при выгуле собак.
В мае президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о ведении учета домашних животных, а также мониторинга популяции животных без владельцев.
Председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов 18 мая отметил, что подобная процедура должна быть простой и бесплатной. При этом председатель организации Альянса защитников животных Юрий Корецких в тот же день подчеркнул, что зоозащитники согласны с поручениями президента России. Они выразили надежду на ответственное отношение к вопросу зоозащиты.
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