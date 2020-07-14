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В ГД внесли проект поправок об изъятии детей из семьи по решению суда

14 июля 2020, 21:00  •  55 • Политика
В Госдуму внесен законопроект о поправках в Семейный кодекс, в частности об изъятии детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей. Об этом во вторник, 14 июля, рассказала глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина.
«Законопроект предусматривает, что отобрание ребенка (принудительное разлучение ребенка с родителями) будет осуществляться только при виновном поведении родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок», — приводит ТАСС слова Мизулиной.
Она отметила, что законопроект устанавливает перечень из 11 оснований для признания ребенка оставшимся без попечения родителей. Кроме того, авторы инициативы утвердили точный список документов, подтверждающих эти основания.
Мизулина добавила, что внесенный пакет законопроектов также запрещает опеке отказывать в усыновлении ребенка родственниками из-за низкого уровня доходов и ряда других причин.
«Законопроект запрещает органам опеки отказывать <...> по мотивам: <...> несоответствия занимаемого ими жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам; наличия у них на иждивении недееспособных лиц, если совместное проживание с ними не представляет опасности для жизни и здоровья ребенка», — пояснила сенатор.
На прошлой неделе глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников предложил ограничить внесудебное изъятие детей из семьи. Он отметил, что отобрать ребенка у родителей, если законопроект будет принят Госдумой, станет возможно только в «исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов».

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