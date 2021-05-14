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В ГД внесли проект об отмене налога с продажи недвижимости до 1 млн рублей

14 мая 2021, 20:05  •  77 • Политика
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий отмену обязанности подачи налоговой декларации при продаже недвижимости, если доход от сделки составил до 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента в пятницу, 14 мая.
В настоящее время россияне при продаже недвижимости обязаны подать декларацию и заплатить налог в 13%, если владеют объектом меньше минимального срока — пяти или трех лет, если продается единственное, либо унаследованное жилье.
В проекте закона максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже жилья, составляет 1 млн рублей, при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тыс. рублей.
Такой возможностью можно будет воспользоваться, продав имущество, находившееся в собственности менее пяти или трех лет, если разница от его стоимости при покупке и продаже не будет достигать указанных сумм.
В начале мая «Известия» сообщали, что вскоре российские налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), смогут получить вычеты в два раза быстрее, без направления декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов. В кабмине ожидают, что упрощенное получение вычета простимулирует строительство индивидуальных домов. Отмечалось, что в Госдуме обсуждается повышение лимитов сумм для такого вычета.
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