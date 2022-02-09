Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда пот...
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозв...
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
Главная / Политика

В ГД внесли проект об обязательном создании госорганами страниц в соцсетях

09 февраля 2022, 22:05  •  78 • Политика
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому органы власти обязаны создавать официальные страницы в социальных сетях. Об этом в среду, 9 февраля, рассказал автор инициативы, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«В законодательстве может появиться норма, обязывающая органы власти создавать официальные паблики в соцсетях. Это делается для того, чтобы людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с государством на всех уровнях — от федерального до муниципального. Интернет является одним из основных инструментов для сокращения дистанции между гражданами и властью. А с людьми нужно общаться в той среде, где им это удобно и привычно делать», — заявил он журналистам.
Также депутат выразил уверенность в том, что прямой диалог с людьми необходим, поскольку позволяет оперативно выявлять существующие проблемы и «болевые точки» общества. Также политик подчеркнул, что в вопросе использования интернета для взаимодействия государства и общества Россия выступает «трендсеттером». По его словам, число госпабликов в российских соцсетях уже достигло 55 млн.
Текст законопроекта был опубликован 9 февраля в электронной базе Госдумы.
26 января правительственная комиссия сообщила о том, что портал «Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте» вошли в список социально значимых интернет-ресурсов в рамках проекта «Доступный интернет». Как отметили в пресс-службе соцсети, в современном мире существенно выросли роль и значение социальных сетей. В связи с этим поддержка в виде бесплатного доступа в интернет для соцсетей является важным шагом для развития интернета и цифровизации, добавили в соцсети в «ВКонтакте».
1 декабря 2021 года вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Вступивший в силу закон внес изменения в ст. 54 федерального закона «О связи», согласно которым абоненты операторов связи смогут пользоваться доступом к сайтам из списка социально значимых даже при отрицательном балансе на счете.
С инициативой о бесплатном доступе к социально значимым сайтам впервые выступил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в 2020 году.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


78
Источник
Похожие новости
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
09 февраля 2022, 10:25
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военной агрессии"
09 февраля 2022, 15:40
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
09 февраля 2022, 13:55
НАТО превзошло по хамству даже США. Теперь решение будет принимать лично Путин
09 февраля 2022, 12:10
Маргарита Симоньян - американцу Макфолу: "Вас мы не потянем"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
09 февраля 2022, 10:25
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военн...
09 февраля 2022, 15:40
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
09 февраля 2022, 13:55
НАТО превзошло по хамству даже США. Теперь решение будет принимать лично Путин
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2022, 23:10
Страшный сон для США и НАТО: Взрыв супервулкана превратит всё в выжженное поле
03 февраля 2022, 11:30
Русского офицера загоняли, как зверя. Четыре его слова стали легендой
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
04 февраля 2022, 21:55
"Видишь, лезут?": Украинская снайперша стала "героем" в Британии после расстрела людей в Донбассе
07 февраля 2022, 07:05
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда потянутся гробы..."
06 февраля 2022, 12:25
Пандемия была вступлением. Теперь начинается основная часть
03 февраля 2022, 15:35
Украинский БПЛА сбит в Белоруссии: Военкор в пяти словах обозначил последствия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.