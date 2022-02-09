В ГД внесли проект об обязательном создании госорганами страниц в соцсетях

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому органы власти обязаны создавать официальные страницы в социальных сетях. Об этом в среду, 9 февраля, рассказал автор инициативы, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«В законодательстве может появиться норма, обязывающая органы власти создавать официальные паблики в соцсетях. Это делается для того, чтобы людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с государством на всех уровнях — от федерального до муниципального. Интернет является одним из основных инструментов для сокращения дистанции между гражданами и властью. А с людьми нужно общаться в той среде, где им это удобно и привычно делать», — заявил он журналистам.

Также депутат выразил уверенность в том, что прямой диалог с людьми необходим, поскольку позволяет оперативно выявлять существующие проблемы и «болевые точки» общества. Также политик подчеркнул, что в вопросе использования интернета для взаимодействия государства и общества Россия выступает «трендсеттером». По его словам, число госпабликов в российских соцсетях уже достигло 55 млн.

Текст законопроекта был опубликован 9 февраля в электронной базе Госдумы.

26 января правительственная комиссия сообщила о том, что портал «Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте» вошли в список социально значимых интернет-ресурсов в рамках проекта «Доступный интернет». Как отметили в пресс-службе соцсети, в современном мире существенно выросли роль и значение социальных сетей. В связи с этим поддержка в виде бесплатного доступа в интернет для соцсетей является важным шагом для развития интернета и цифровизации, добавили в соцсети в «ВКонтакте».

1 декабря 2021 года вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Вступивший в силу закон внес изменения в ст. 54 федерального закона «О связи», согласно которым абоненты операторов связи смогут пользоваться доступом к сайтам из списка социально значимых даже при отрицательном балансе на счете.

С инициативой о бесплатном доступе к социально значимым сайтам впервые выступил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в 2020 году.