В ГД внесли проект об использовании маткапитала для покупки техники для онлайн-учебы

Законопроект, разрешающий использовать материнский капитал на обеспечение дистанционного обучения ребенка, то есть покупку необходимых для этого гаджетов, внесли в Госдуму в понедельник, 29 июня.

Разработчиками инициативы выступили депутаты Новгородской областной думы, передает ТАСС.

Парламентарии отмечают, что с переводом школ на дистанционное обучение многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебной программы из-за отсутствия компьютеров.

В законодательство предлагается внести изменения о праве распоряжаться средствами маткапитала для «оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

Ранее, 23 июня, сообщалось, что размер материнского капитала на первого ребенка к 2023 году планируют увеличить до 525 тыс. рублей. Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России предлагает ежегодную индексацию материнского капитала на 4%, в настоящий момент он составляет 466 тыс. рублей.

Первый сертификат на маткапитал был выдан в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки составлял 250 тыс. рублей. К январю 2020 года сумма была увеличена в 2,5 раза, а сама программа расширена. Теперь за первого ребенка, рожденного или усыновленного, начиная с 2020 года также полагается материнский капитал.