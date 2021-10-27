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В ГД внесли проект о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

27 октября 2021, 14:35  •  76 • Политика
В Госдуму внесен законопроект о наказании за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии. Документ опубликован в электронной базе данных в среду, 27 октября.
В пояснительной записке уточняется, что в России установлен законодательный запрет на отождествление целей, решений и действий руководства СССР с решениями и действиями руководства нацистской Германии в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо с использованием интернета. Соответствующий закон 1 июля подписал президент России Владимир Путин.
За нарушение данного запрета предлагается ввести наказание в виде штрафа до 5 тыс. рублей или ареста до 15 суток. Авторы инициативы предлагают дополнить КоАП РФ новой статьей.
«В соответствии с проектируемой частью первой статьи 13.47 КоАП РФ предлагается установить ответственность в виде: административного штрафа для граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц — от 1 тыс. до 4 тыс. рублей; для юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Повторное правонарушение подразумевает штраф для граждан в размере 2500-5000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф в размере 5–20 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года. Юридические лица случае повторного нарушения могут получить штраф в размере 50–100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
21 октября Путин указал на то, что угрозы сокращения свободы дискуссий об исторической памяти в России нет. При этом в стране существует угроза безответственности за то, что говорят, подчеркнул российский лидер. Он также посоветовал тем, кто пытается извратить историю, читать документы.
1 июля Путин подписал закон, запрещающий демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны, а также распространять нацистскую атрибутику.
В том же месяце российский лидер заявил о том, что недопущение попыток фальсификации истории должно быть в фокусе внимания властей РФ и Белоруссии. Он подчеркнул, что быть наследниками поколения победителей — это не только большая честь, но и большая ответственность.
В мае Путин отмечал, что Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. Кроме того, президент подчеркнул, что молодым людям сегодня «промывают мозги так, что они поклоняются тем, кто убивал их дедов и прадедов». Глава государства призывал не допускать такого.
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