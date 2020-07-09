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В ГД внесли проект о лишении свободы за пропаганду наркопотребления в Сети
09 июля 2020, 22:00 • 67 • Политика
В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Документ разработали члены комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ
«Подготовленными комиссией поправками в статью 230 Уголовного кодекса вводится (путем дополнения части второй пунктом «д») дополнительный квалифицирующий признак — использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)», — приводит «РИА Новости» слова Пискарева.
За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более человек, то предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
«Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению», — добавил Пискарев.
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности 30 июня поддержала данный законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков через интернет.
В том же месяце главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгений Брюн отметил, что количество зарегистрированных наркозависимых россиян активно снижается.
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