В ГД внесли проект о лишении свободы за пропаганду наркопотребления в Сети

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Документ разработали члены комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ

«Подготовленными комиссией поправками в статью 230 Уголовного кодекса вводится (путем дополнения части второй пунктом «д») дополнительный квалифицирующий признак — использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)», — приводит «РИА Новости» слова Пискарева.

За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более человек, то предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

«Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению», — добавил Пискарев.

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности 30 июня поддержала данный законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков через интернет.

В том же месяце главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгений Брюн отметил, что количество зарегистрированных наркозависимых россиян активно снижается.