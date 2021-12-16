Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по ми...
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на ...
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Главная / Политика

В ГД внесли проект о единых правилах проведения онлайн-голосования

16 декабря 2021, 21:10  •  40 • Политика
Депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин внесли в Госдуму (ГД) законопроект, которым предлагается установить единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов и на выборах всех уровней. Документ размещен в электронной базе данных ГД в четверг, 16 декабря.
В сопроводительной записке указывается, что инициатива подготовлена в целях совершенствования законодательства о выборах и референдумах и направлена на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении ДЭГ.
«Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019–2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Накануне глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что ЦИК планирует расширить применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах в 2022 году.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Итоговая явка составила 51,72%. В выборах приняли участие 56 484 685 избирателей.
Партия «Единая Россия» одержала победу, набрав 49,82% голосов. Так, ЕР получила в общей сложности 324 депутатских мандата. КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия — за правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



40
Источник
Похожие новости
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструмента"
16 декабря 2021, 15:20
"Какие-то кавказцы" заселили Украину. Запад хотел обидеть Путина, но обидел Киев
16 декабря 2021, 01:55
Персоны нон грата и пожизненное. Германия озвучила вердикт
16 декабря 2021, 13:35
Взбешенный Порошенко влез в эфир канала "Рада" и устроил истерику
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
16 декабря 2021, 15:20
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников ...
16 декабря 2021, 08:55
США преподали Москве и Пекину урок
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструм...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2021, 01:00
Украина становится "взрывоопасной": Русские дипломаты указали на угрозу после намёка Лондона
11 декабря 2021, 23:15
Развалить Россию? У народа вопросы: Шахназаров сделал особое предложение Путину
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
14 декабря 2021, 09:05
Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
11 декабря 2021, 09:15
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
13 декабря 2021, 14:55
Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.