Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и...
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил бед...
Главная / Политика

В ГД внесли поправки в запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

21 мая 2021, 18:00  •  70 • Политика
Запрет избираться лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций, планируется распространить на выборы всех уровней, соответствующие поправки в пятницу, 21 мая, внесли ко второму чтению законопроекта об ограничении избирательного права таких лиц.
Поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» были предложены главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.
Согласно тексту поправок, ограничение избирательного права лиц, признанных судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, теперь будет касаться избрания на все выборные должности. В редакции первого чтения законопроект вводит ограничения только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы.
Законопроект о запрете участия в выборах лицам, причастным к организациям, признанным экстремистскими и террористическими, был одобрен Госдумой 18 мая.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
21 мая 2021, 07:55
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся"
21 мая 2021, 13:25
Русский дипломат предупредил о грядущей катастрофе с Крымом
21 мая 2021, 02:25
"Риск - очень сильная эмоция": Сергей Шойгу говорит с позиции силы
21 мая 2021, 00:35
Подлый приём: Как заставляют замолчать на украинском телевидении
21 мая 2021, 06:05
Киев сообщил, когда "станет понятно" с Донбассом. Причины завязаны на Путине
21 мая 2021, 09:45
Болгары вынесли предупреждение Байдену: "Следующий шаг - вернуть Аляску"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2021, 01:35
Евросоюз оказался в замешательстве из-за Белоруссии
16 мая 2021, 17:00
Россияне желают Хаматовой скорее уехать в Латвию и не возвращаться (Руслан Осташко)
15 мая 2021, 01:35
Французы задумываются о ПМЖ в России
16 мая 2021, 00:30
Фея-пулемётчица или "Золушок": Ремейк сказки вызвал оторопь
20 мая 2021, 09:00
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
16 мая 2021, 19:45
В Кремле ответили на просьбу о гражданстве экс-советницы Рейгана
17 мая 2021, 10:25
Зеленский обнаружил Клондайк для украинского бюджета
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.