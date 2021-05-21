В ГД внесли поправки в запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

Запрет избираться лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций, планируется распространить на выборы всех уровней, соответствующие поправки в пятницу, 21 мая, внесли ко второму чтению законопроекта об ограничении избирательного права таких лиц.

Поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» были предложены главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Согласно тексту поправок, ограничение избирательного права лиц, признанных судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, теперь будет касаться избрания на все выборные должности. В редакции первого чтения законопроект вводит ограничения только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы.

Законопроект о запрете участия в выборах лицам, причастным к организациям, признанным экстремистскими и террористическими, был одобрен Госдумой 18 мая.