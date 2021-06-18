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В ГД внесен проект о повышении возраста приобретения газового и сигнального оружия

18 июня 2021, 18:55  •  71 • Политика
Госсовет республики Татарстан внес в Госдуму законопроект о повышении до 21 года возраста для приобретения газового, спортивного, сигнального и холодного клинкового оружия. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Законопроектом в целях усиления гарантий безопасного хранения и применения оружия предлагается повысить с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение газового оружия... спортивного оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой», — говорится в пояснительной записке к закону.
Инициатива призвана обеспечить «осознание повышенной ответственности факта владения оружием, недопущения злоупотреблений при его хранении и применении».
16 июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает ужесточение контроля за гражданским оружием, включая административные штрафы за невыполнение требований сотрудников Росгвардии.
Днем ранее Госдумой был принят во втором чтении законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Отмечалось, что одна из поправок повышает возраст приобретения охотничьего оружия с 18 до 21 года.
9 июня Госдума в третьем чтении приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия.
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