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В ГД уличили Киев в уклонении от диалога по Донбассу

04 апреля 2021, 19:15  •  100 • Политика
Украина ищет любые способы избежать конструктивного диалога по Донбассу, потому и потребовала исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 4 апреля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его словам, Киев использует всевозможные методы для непринятия конкретных решений.
«Потому что на заседании (трехсторонней контактной группы по Донбассу. — Ред.), которое пока планируется на 14 апреля, представители ДНР могут и, скорее всего, будут задавать вопросы, по какой причине совершался обстрел по территории уже тяжелым вооружением», — цитирует депутата «РИА Новости».
Сейчас украинская сторона не хочет сидеть за одним столом с представителем ДНР, но, если исключить его из диалога, найдется еще один нежелательный собеседник, уверен Водолацкий.
За последние годы исполнение минских соглашений не продвинулось даже на сантиметр, говорить с Украиной бесполезно, заключил парламентарий.
Как ранее в этот день заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, Киев покинет переговоры, если на них появится представитель самопровозглашенной ДНР Майя Пирогова.
Накануне украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). При этом они впервые с 27 июля 2020 года, после введения в Донбассе дополнительных мер по перемирию, применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские орудия. Всего было выпущено 16 снарядов.
Кроме того, 3 апреля в ДНР сообщили о гибели пятилетнего ребенка в результате обстрела окраины Донецка.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил уверенность, что шанс президента Украины Владимира Зеленского на урегулирование конфликта с самопровозглашенными ДНР и ЛНР упущен.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом ответственность за ситуацию украинские власти возлагают на РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.

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