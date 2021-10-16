Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Главная / Политика

В ГД указали на желание европейских послов изменить российский закон о виноделии

16 октября 2021, 20:10  •  69 • Политика
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что европейские послы пытаются изменить российский закон о виноделии, однако он не носит запретительный характер, а вмешиваться во внутренние дела недопустимо. Об этом политик сообщил в субботу, 16 октября.
«Послы пишут письма в Государственную думу с требованиями убрать, допустим, географическое наименование или определение, что такое вино. Хотя наш закон не носит запретительный характер, он такой же, как законы других европейских государств», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 1».
Парламентарий добавил, что ранее иностранные производители зарабатывали на России, отправляя в страну продукцию, которая не продается в Европе. Однако сегодня нужно поддерживать отечественное производство, а другим странам «недопустимо вмешательство в дела суверенных государств», отметил Володин.
«Мы исходим из единых стандартов. У вас (в Европе. — Ред.) они действуют, почему у нас они не могут работать. А потом, мы должны защищать своего отечественного товаропроизводителя», — заключил Володин.
Согласно закону, в течение трех лет со дня его вступления в силу при производстве вина допускается применение импортного концентрированного сусла, если оно используется для повышения сахаристости вина путем добавления на этапе подготовки к розливу и розлива, но не более чем в 7% от общего объема продукции и не при использовании для выпуска российских вин защищенных наименований.
2 июля один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и другие) направил российским партнерам письмо, в котором говорится о решении приостановить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок из-за поправок к закону 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые Совет Федерации РФ одобрил 23 июня.
Поправки уточняют определения винодельческой продукции. В Moet Hennessy заявляли, что документ «исключает понятие «шампанское», разрешает использовать его исключительно в отношении «российского шампанского», изготовленного на территории РФ, и обязывает производителей шампанских вин из региона Шампань переименовывать свою продукцию в «игристое вино».
Поставки шампанского из Франции в Россию возобновились с 15 сентября по решению профессионального комитета вин французского региона Шампань. Сопредседатель комитета вин Жан-Мари Барийера отмечал, что поставщики будут уважать российский закон.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





69
Источник
Похожие новости
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
16 октября 2021, 12:35
Киев неприятно удивила позиция Берлина по заявлениям Медведева об Украине
16 октября 2021, 04:25
Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "Публичное пренебрежение"
16 октября 2021, 16:05
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалеж...
16 октября 2021, 12:35
Киев неприятно удивила позиция Берлина по заявлениям Медведева об Украине
16 октября 2021, 04:25
Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "П...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
13 октября 2021, 17:30
"Сколько будет, если вычесть 700 из 800?": С отцом случилась истерика после ответа дочери
12 октября 2021, 21:05
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
09 октября 2021, 20:45
Украина и Турция готовят "удар по Путину": Кулеба заявил о "лучшем ответе России"
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.