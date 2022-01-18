В ГД указали на приравнивание Вашингтоном «избранности» к вседозволенности

Позиция США на прошедших переговорах по безопасности, их официальные заявления и то, что было сказано в кулуарах встреч и цитировалось западными СМИ, подтверждает, что американские политические элиты в прошлом веке уверовали в термин «избранности». Такое заявление заместитель председателя комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров сделал во вторник, 18 января.

«И зачастую, к сожалению, она (избранность. — «Известия») приравнивается Вашингтоном к вседозволенности и проявляется в том числе в вольном трактовании международных норм», — указал он.

Так парламентарий прокомментировал статью издания The Week, вышедшую ранее в январе по итогам заседания Совета Россия–НАТО в Брюсселе. Автор материала Деймон Линкер выразил мнение, что переговоры между РФ и Североатлантическим альянсом не принесли ожидаемого результата, а Вашингтон попал в напряженную ситуацию из-за собственного блефа и попыток стать лидером «мировой полиции».

По его словам, Штаты после холодной войны начали «направо и налево» раздавать странам гарантии безопасности и явно переусердствовали в этом вопросе, поставив под угрозу собственную безопасность.

Россия, как подчеркнул Туров в беседе в «Думой ТВ», с предложила западным коллегам выстраивать систему, однако однозначных ответов так и не получила.

«Видим попытку замылить вопросы, которые действительно являются первостепенными и важными, перевести их на второй план. Конечно наша страна будет делать всё возможное, чтобы обеспечить свою безопасность, безопасность граждан и суверенитет», — заключил он.

Как отмечал в своей статье Линкер, один из путей избежать конфронтации между странами — «продолжать блефовать в надежде, что [президент РФ Владимир] Путин в конце концов «моргнет». При этом колумнист убежден, что гораздо умнее будет, если США пересмотрят свои решения, которые привели переговоры в тупик, и начнут двигаться вперед «с меньшим высокомерием».

Между тем, по его словам, некоторые аналитики по-прежнему считают, что Соединенные Штаты должны продолжать блеф, чтобы еще одну «проверку» им не устроил Китай. Однако сам журналист призывает Вашингтон признать ложь во избежание роста военной напряженности и отступить на позиции, с которых страна вместе с НАТО действительно готова бороться с кризисом на Украине.

Переговоры о гарантиях безопасности прошли ранее в январе в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день состоялись консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

На прошедшем 12 января заседании Совета Россия–НАТО замглавы МИДа Александр Грушко указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях Москвы и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.

После встречи делегаций замглавы МИДа Сергей Рябков добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. В частности, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, отказаться от создания баз на их территории и от размещения ударных средств НАТО вблизи границы РФ.