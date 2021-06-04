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В ГД указали на необходимость совместной работы РФ и США по борьбе с хакерами

04 июня 2021, 22:05  •  56 • Политика
При наличии совместной работы российских, американских и европейских спецслужб в вопросах борьбы с хакерами возможно «навести порядок» в сфере кибербезопасности. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Ранее в этот день телеканал NBC News сообщил, что власти США изучают возможность наступательных киберопераций против хакеров, в том числе находящихся на территории России. Отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает как угрозу национальной безопасности участившиеся кибератаки на американские компании с помощью вирусов-вымогателей, которые стали серьезным источником экономического ущерба.
«Вполне возможно, что какие-то элементы этой борьбы [со стороны США] будут влиять и на уже существующую, действующую инфраструктуру в РФ, потому что определенные операции могут выводить из строя различные узлы, часть инфраструктуры, какие-то хранилища данных, массивы, которые хакеры незаконно используют для своей незаконной деятельности», — сказал депутат.
При этом, по словам парламентария, американская сторона будет заявлять о том, что делает всё во благо, для борьбы с преступниками, а ущерб от своих действий для сайтов государственных и частных компаний будет объяснять тем, что в России так устроена инфраструктура, что ее совершенно спокойно используют хакеры для своей противоправной деятельности.
«Я надеюсь, что всё-таки российские, американские, европейские спецслужбы будут в этом процессе работать сообща, взаимодействовать. Тем самым при наличии информации о противоправных действиях российских граждан американские спецслужбы будут обращаться в адрес российских правоохранительных органов и проводить совместные операции, которые позволят выявлять этих хакеров, привлекать их к уголовной ответственности на территории РФ независимо от того, что, предположим, они совершают свои преступления за пределами РФ», — подчеркнул Свинцов.
Также он указал на то, что отсутствие обращений в адрес российских правоохранительных органов является серьезной проблемой, поскольку в таких случаях у РФ нет юридических оснований задерживать хакеров, даже если их выявляют. Именно поэтому, по мнению депутата, важен формат совместной работы, который позволит «навести порядок в этой сфере».
Накануне глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подчеркнул, что РФ, как любое другое государство, должна бороться с хакерами и пресекать кибератаки, осуществляемые якобы с ее территории. Также он указал, что необходимо, чтобы страны по всему миру выполняли взятые на себя обязательства, «а не укрывали преступные предприятия, которые участвуют в этих нападениях».
Также 3 июня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя кибератаку на американскую компанию JBS, заявила, что США собираются сформировать международную коалицию, чтобы привлечь к ответственности те государства, которые не принимают должных мер борьбы с преступниками, организующими транснациональные хакерские атаки.
Комментируя эту инициативу, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что, прежде чем говорить о создании такой коалиции, надо, чтобы переговорили лидеры двух сверхдержав — Владимир Путин и Джо Байден, — которые должны показать всему миру, что в этой борьбе они будут едины. Он напомнил, что российский президент однозначно и неоднократно говорил, что Москва не занимается подобными вещами. По словам парламентария, с учетом сложных отношений между Москвой и Вашингтоном на Россию пытаются «навешать все грехи».
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к обсуждению темы борьбы с кибератаками с Байденом на саммите в Женеве.
2 июня глава Белого дома огласил свое намерение в ходе предстоящего саммита обсудить проблемы кибербезопасности на фоне инцидента с компанией JBS.
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