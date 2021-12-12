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В ГД связали решение по QR-кодам с ответом властей на вопросы общества

12 декабря 2021, 01:00  •  78 • Политика
Решение по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будет во многом зависеть от ответов на вопросы, которые звучат в обществе. Об этом 11 декабря в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Как он напомнил, заседания фракций в Госдуме пройдут с участием представителей кабмина.
«Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе», — подчеркнул он.
Володин отметил, что проинформирует о результатах заседаний, и подчеркнул, что считает правильным обсуждать законопроекты и выносить решения исходя из позиции, которую озвучил президент России Владимир Путин.
«Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти», — заключил спикер Госдумы.
9 декабря Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, что законопроект о QR-кодах в общественных местах и на некоторых видах транспорта носит рамочный характер и должен быть проработан в том числе с участием регионов. По его словам, до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться к готовности к этому всей системы.
7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос введения QR-кодов о вакцинации от COVID-19 достаточно сложный, наличие мнений у регионов на данную тему является частью рабочего процесса. Законопроекты находятся в работе, подчеркнул он.
12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Госдума может рассмотреть законопроекты 16 декабря.
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