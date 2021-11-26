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В ГД сочли провокацией данные о переброске воентехники в ФРГ «на случай войны с РФ»

26 ноября 2021, 16:55  •  37 • Политика
Сообщения о том, что Великобритания перебросит военную технику в Германию «на случай войны с Россией», являются очередными провокациями британского правительства. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Несмотря на то что качество и состояние вооруженных сил Великобритании оставляет желать лучшего, <…> [Соединенное Королевство] пытается разжигать вот этот вот костер воинствующего настроения, поднимать это настроение и раздувать провокации. Я думаю, что это попытка показать Европе, проявить некую активность и поддержать этот воинствующий дух. Всё это <…> очередные провокации, которые раздувает правительство Британии», — сказал он.
Депутат подчеркнул, что Лондон не хочет видеть мирную политику, которую проводит Москва, добавив, что в рамках сообщений о якобы намерениях России напасть проводится эта воинственная политика, а войска НАТО все больше приближаются к российской границе.
Ранее в этот день газета The Times со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса сообщила, что Великобритания намерена отправить в Германию военную технику на случай возможной войны с Россией. В материале подчеркивается, что новым подразделениям передадут бронетранспортеры Boxer, усовершенствованные версии танков Challenger 3, гусеничные боевые машины Ajax, а также беспилотники, артиллерию и технику для обезвреживания мин.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что для войны России с Европой каких-либо оснований со стороны РФ нет. При этом он усомнился, что Германия готова разместить у себя британскую технику.
Также сенатор подчеркнул, что «поражены ненавистью к России» не все страны, но они стали «заложниками» той политики, которую проводят Евросоюз и страны НАТО.
13 ноября британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.
За последние дни в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском вторжении. В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.
Также о подобных планах России заявлял глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова Буданова как фейк или политическую игру. По словам эксперта, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».
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