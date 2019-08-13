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В ГД сочли политизированным указ Зеленского о гражданстве для россиян
13 августа 2019, 14:54 • 117 • Украина
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT подписание украинским лидером Владимиром Зеленским указа, которым президент расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство страны, включив в него в том числе россиян, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».
РИА Новости
«Я думаю, что это звучит несколько провокационно... Не очень понятно с практической точки зрения, как это будет применяться, поскольку у нас такой ответственности и по закону преследования по политическим мотивам не предусмотрено», — отметил Морозов.
По мнению депутата, этот бесполезный шаг носит политизированный характер.
Ранее Зеленский подписал указ, которым расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство Украины, включив в него в том числе граждан России, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».
Соответствующий законопроект было поручено разработать правительству.
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