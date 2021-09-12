В ГД рекомендовали ЕС обратить внимание на Киев после слов Зеленского о войне с РФ

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией крайне опасны для стран Европы, поэтому Евросоюзу (ЕС) стоит обратить на это внимание. Об этом 12 сентября заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам спикера Госдумы, лидерам ЕС надо обратить внимание на происходящее на Украине, если они не хотят втягивания в полномасштабную войну. Как добавил Володин, русские и украинцы остаются одним народом, который оказался «разделенным волею таких политиков, как Зеленский».

«У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти», — заключил политик.

Слова президента Украины о пропасти между жителями двух стран говорит о его нежелании налаживать нормальные отношения, уверен председатель нижней палаты российского парламента.

«Зеленский сделал заявления, после которых становится очевидным, что с таким президентом проблем у наших братьев — жителей Украины — будет еще больше, в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ», — подчеркнул Володин, напомнив, что «худой мир лучше любой войны».

10 сентября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Зеленскому, заявившему о возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией, стоит заняться урегулированием конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений. По его словам, заявления украинского лидера по-прежнему не имеют никакого отношения к реальности.

Ранее в тот день украинский лидер, отвечая на вопрос модератора форума YES Brainstorming, возможна ли война между РФ и Украиной, заявил, что потенциал в этой теме есть. В таком случае «это будет самой большой ошибкой России», заверил политик.

Комментируя сказанное Зеленским, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением относятся к его заявлению о якобы вероятности полномасштабной войны Украины с Россией.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Зеленскому хочется попугать Европу якобы глобальным конфликтом для того, чтобы получить необходимые для войны средства, однако этот трюк уже устарел. Бальбек обратил внимание на то, что подобное уже было в Европе в 1920-х годах, когда лидеры русской эмиграции пытались втянуть Европу в финансирование их войны с Советской Россией. Ничего тогда не получилось, добавил депутат.