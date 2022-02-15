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В ГД раскритиковали заявление стран G7 о возможных санкциях против России

15 февраля 2022, 03:30  •  51 • Политика
На фоне информационной атаки на Россию и обвинений в подготовке «вторжения» на Украину страны «Большой семерки» (G7) должны были встать в строй и «подпевать одному дирижеру». Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя возможность введения санкций G7.
«Каждая из таких международных структур видит и слышит эту массовую системную информационную атаку на Россию. Якобы Россия — не сегодня, так завтра — нападет на Украину, захватит Киев, чартерные рейсы летят из Киева в разные стороны. И в этот писк и лай добавляется G7, потому что всем заправляют англосаксы. Естественно, страны «семерки» должны были встать в единый строй и подпевать одному дирижеру», — сказал депутат.
Как отметил политик, если посмотреть итоги 2021 года, Россия провела в 10–15 раз меньше учений, чем НАТО и Соединенные Штаты в различных точках земного шара. Также он указал на то, что Украина — братский народ, и РФ не собирается нападать на нее, это «нонсенс».
«В этой панике разрушается экономика самой Украины. Но никто не слышит этого, главное реализовать сценарий, который нарисовали ястребы из Госдепа. <…> Истерия не может длиться вечно. Но бледный вид будут иметь главы тех государств, которые были на побегушках у США», — заключил Водолацкий.
Ранее в этот день страны G7 на фоне ситуации на Украине выразили готовность ввести санкции против России, которые приведут к «масштабным и незамедлительным последствиям» для экономики страны. Также подчеркивалось, что любая российская «агрессия» против Украины будет «встречена быстрым и скоординированным силовым ответом».
Государства – члены G7 объявили о намерении «действовать быстро и решительно», для того чтобы оказать содействие экономике Украины, а также для поддержания усилий по определению дипломатического пути к деэскалации текущей ситуации.
В «группе семи», помимо Великобритании, состоят Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
13 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в США готовят санкционные списки российских экономических элит, которые будут применены в случае «вторжения» России на Украину.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о необходимости скорейшего введения превентивных санкций против России с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля.
10 февраля парламент Великобритании одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России, позволяющие вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из РФ, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине. Новый санкционный план Лондона допускает санкции против компаний стратегических секторов России — военного, химического, транспорта, финансов и энергетики.
Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс пообещал адекватный ответ на любые недружественные шаги.
В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.
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