В ГД раскритиковали уход делегаций стран Балтии во время выступления Матвиенко

Решение делегаций Польши и стран Прибалтики покинуть зал Конференции европейских спикеров во время выступления председателя Совфеда Валентины Матвиенко демонстрирует нежелание вести диалог. Об этом в четверг, 21 октября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Такое поведение можно понимать только как нежелание продолжать вести никакие диалоги. Это лишний раз подчеркивает безуспешность и бесперспективность той политики, которую ведут эти страны. Ни к чему хорошему это никогда не приводило и не приведет. Можно только сожалеть о такой их позиции», — сказал он.

О том, что делегации Польши и прибалтийских стран покинули зал конференции в Афинах в начале выступления Матвиенко, стало известно ранее в этот день. При этом представитель российской делегации указал на то, что члены всех делегаций, кроме Эстонии, уже вернулись на свои места.

Спикер Совфеда приняла участие в церемонии открытия конференции в Афинах, а также выступила на ее заседании по теме «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги».

В своей речи Матвиенко, в том числе, призвала страны выработать общие подходы к вакцинации от коронавируса, а также договариваться о взаимном признании вакцин и соответствующих сертификатов.

Как рассказал в начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что однажды страны Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — окажутся настроены на сотрудничество с Россией.

По его словам, государства Балтии необоснованно предаются чувству боязни РФ в связи с угрозой, которая, по их мнению, исходит от России. По его словам, это «совершенно несостоятельные, необоснованные страхи».

29 августа на тот момент президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Евросоюз мог бы профинансировать создание системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в странах Балтии в качестве одной из мер «сдерживания России».

14 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия в настоящее время является самой большой угрозой для Североатлантического альянса. По ее словам, НАТО должно продолжать укреплять свою позицию сдерживания и обороны, что, в свою очередь, требует как ресурсов, так и новых решений. В России неоднократно указывали, что страны Запада пугают друг друга выдуманной российской угрозой с целью наращивания военного присутствия у российских границ.