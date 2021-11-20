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В ГД раскритиковали резолюцию конгрессменов США о выборах в РФ в 2024 году

20 ноября 2021, 12:45  •  105 • Политика
Инициатива американских политиков по президентским выборам в России в 2024 году является вмешательством. Об этом 20 ноября в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
По его словам, США Россию «боятся до истерики». Он отметил, что Москва не вмешивается в американские выборы, поэтому и в российские кампании не стоит вмешиваться.
«Во-вторых, не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации», — продолжил парламентарий.
Он отметил, что Вашингтон делает все, чтобы ослабить Россию и разрушить, США не хотят видеть сильную РФ.
«Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть», — продолжил Володин.
Он добавил, что Владимир Путин остается преимуществом РФ, а удары, направленные по главе государства становятся ударами по стране с целью ее ослабления.
По словам Володина, после распада СССР Вашингтон не выполнил ни одно из обещаний. Так, вместо инвестиций в отношении России ввели санкции, а НАТО приблизился к границам РФ.
Накануне американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США проект резолюции с призывом не считать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать этот пост после 7 мая 2024 года.
Как заключил спикер Госдумы, если бы Россия была слабой, то не звучали бы угрозы о непризнании выборов. Поэтому заявления американских конгрессменов становятся лучшей оценкой правильности выбора российского народа, заключил он.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призыв американских конгрессменов является «осенним вмешательством» в дела суверенного государства.
В Совете Федерации проект резолюции назвали нелепицей и бредом. Зампредседателя комитета верхней палаты парламента по экономической политике Константин Долгов подчеркнул, что это всё звенья одной пропагандистской цепи.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал на то, что принятие этой резолюции приведет к разрыву двусторонних отношений. По его словам, документ является «циничным и лишенным какого-либо здравого смысла».
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