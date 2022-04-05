В ГД раскритиковали массовую высылку российских дипломатов из Европы

Первый заместитель председателя комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова во вторник, 5 апреля, назвала дипломатическим демаршем массовую высылку сотрудников российских дипмиссий в Европе.

«Мы сегодня наблюдаем настоящий дипломатический демарш Европы, по-другому не скажешь. Причем <…> это заранее спланированная кампания для нанесения удара по двусторонним отношениям. Но РФ всегда подчеркивала, что ни с кем не разрывает дипотношения. Насколько далеко зайдут страны Запада в своей недружественной политике, сказать сложно. Очевидно, что европейские политики находятся под колоссальным давлением Вашингтона», — подчеркнула она.

В качестве примера депутат привела срежиссированную Украиной провокацию в Буче, которую тут же начали тиражировать западные СМИ и политики. Также Дьяконова указала на то, что масштабы манипуляции общественным сознанием в настоящее время велики, и очень печально, что европейские политики слепо верят фейкам.

Как напомнил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев, дипломатия исторически формировалась, чтобы преодолевать сложности между странами и народами.

«Это важнейший институт, без которого не будет международных отношений. Необоснованная высылка российских дипломатов странами Запада лишний раз подтверждает, что недружественные нам государства не намерены решать проблемы дипломатическим путем. Как обычно, США и Европа говорят одно, а делают прямо противоположное», — заявил он.

Запад преследует какую угодно цель, но только не мир, РФ получает очередное доказательство этого, отметил политик, добавив, что ответ с российской стороны будет зеркальным.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, 5 апреля глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил о высылке из королевства 25 российских дипломатов. По его словам, они якобы угрожают национальной безопасности страны.

Также Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности». Схожие меры приняла Франция, точное число объявленных персонами нон грата дипломатов не называется. По данным СМИ, речь идет о 30 сотрудниках дипмиссий. Дания сообщила об объявлении персонами нон грата 15 дипломатов. В Германии же намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии.

Помимо этого, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о том, что из постоянного представительства России при Евросоюзе будет выслан ряд дипломатов. Кроме того, о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили Швеция, Латвия, Эстония, Словения.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с «Известиями» объяснил причину массовых высылок российских дипломатов из европейских стран. По его словам, происходящее — это один из элементов войны, объявленной против России коллективным Западом.

МИД РФ анонсировал ответные действия.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным шагам.