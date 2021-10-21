В ГД прокомментировали возможную поставку Британией оружия Украине

Возможные поставки вооружения на Украину можно назвать провокацией, так как украинский кризис нужно решать дипломатическими путями, среди которых выполнение Киевом Минских соглашений. Об этом в четверг, 21 октября, заявил член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Ранее газета The Times сообщила, что Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже вооружений на фоне опасений Киева в части использования Россией газового кризиса для захвата территории республики. Уточнялось, что минобороны обсуждает продажу ракет Brimstone класса «земля–земля».

«Я бы советовал всем, кто хочет помочь Украине, в том числе Великобритании, не ракеты поставлять, а дипломатические столы и усаживать за ними представителей Донецка и Луганска и представителей Киева. Это единственный вариант, который может разрешить кризис, который существует на Украине», — приводит «РИА Новости» слова Шхагошева.

Он подчеркнул, что подобные действия украинской и британской стороны можно было бы расценить как провокацию.

«Вы представляете, что значит поставлять вооружение для дальнейшей провокации? Это по-другому не назовешь, это провокации <...>. Это бумерангом вернется и Киеву, и Великобритании. Это самообман, на который или по непониманию идет Киев, или с пониманием, но тем не менее этот кризис такими действиями усугубляется», — отметил Шхагошев.

Политик добавил, что выполнение Киевом Минских соглашений очень важно, как и пересмотр Украиной отношений с РФ.

Ранее в этот день министерство обороны Великобритании, комментируя сообщения СМИ о том, что правительство ведет переговоры о продаже Украине ракет Brimstone, заявило, что речь идет о сделке, которая была обнародована еще в июне этого года.

Согласно данным британского оборонного ведомства, сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава военно-морских сил Украины, а также создание новых военных баз в Черном и Азовском морях и другое.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что поставки вооружений на Украину со стороны Запада не будут способствовать урегулированию, однако могут сподвигнуть Киев к проведению новых провокаций в Донбассе. При этом Руденко подчеркнул, что урегулирование на юго-востоке Украины должно осуществляться «не через военные пути поддержки украинских властей, а через оказание на нее вразумляющего давления».

11 октября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что США поставили стране новую партию летального вооружения. По его словам, Вашингтон предоставил Киеву вооружения в связи с риском эскалации конфликта с Россией.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в стране. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву. РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.