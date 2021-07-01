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В ГД прокомментировали слова Зеленского об украинском флаге над Москвой
01 июля 2021, 17:40 • 244 • Политика
Большинство украинцев считают себя единым народом с русскими и белорусами. Об этом в четверг, 1 июля, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в комментарии «Дума ТВ».
«Самое главное, что более 90% жителей Украины считают, что русские, белорусы и украинцы — это три ветви одного корня. У нас один генетический код», — заявил он.
Водолацкий добавил, что и для Запада русские, белорусы и украинцы — это единый народ.
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского и главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы на эту тему депутат назвал игрой на публику и поддакиванием западным хозяевам, которые управляют страной. По мнению парламентария, «в душе Зеленский это всё понимает», пишет «РИА Новости».
Ранее в этот день Зеленский заявил, что украинцев и россиян нельзя считать одним народом, в противном случае «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».
Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что украинцы и русские — два разных народа, а коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы.
9 июня президент России Владимир Путин отметил, что попытка Киева разделить жителей Украины на коренные народы и некоренные сравнима с идеями нацистской Германии.
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