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В ГД прокомментировали показ украинским телеканалом карты России с Крымом

05 июля 2021, 20:40  •  28 • Политика
Несмотря на нежелание западных политиков публично признавать Крым частью России, у всех уже существует понимание фактической принадлежности полуострова. Такое мнение высказал RT депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в понедельник, 5 июля.
Таким образом он прокомментировал новость о том, что украинский государственный телеканал «Дом» показал карту России с Крымом в качестве заставки к одному из выпусков проекта «Русский дневник». После инцидента на телеканале начались проверки, сообщалось об увольнении всей команды проекта.
По словам Бальбека, на Украине любое несогласие с властью подвергается репрессиям. Вместе с этим он обратил внимание на то, что таких «ошибок» и «оговорок» там становится всё больше за последние годы.
«Страна, которая имела все шансы быть успешной и демократичной, стала диктаторской и безнадежной», — отметил депутат.
Телеканал отмечал, что «источники происхождения и попадания фейковой заставки» в эфир сейчас ищет служба внутренней безопасности.
Там добавили, что графическая заставка не поступала в их распоряжение, пути ее попадания в выпуск также неизвестны. «Дом» также обратился к Службе безопасности Украины (СБУ).
18 марта сообщалось, что на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении депутата Верховной рады, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича из-за его публикации в Facebook поста с картой Украины без Крыма.
Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других государств не признают итоги голосования. Киев считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма в соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ. Как заявил российский лидер, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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