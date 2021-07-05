В ГД прокомментировали показ украинским телеканалом карты России с Крымом

Несмотря на нежелание западных политиков публично признавать Крым частью России, у всех уже существует понимание фактической принадлежности полуострова. Такое мнение высказал RT депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в понедельник, 5 июля.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что украинский государственный телеканал «Дом» показал карту России с Крымом в качестве заставки к одному из выпусков проекта «Русский дневник». После инцидента на телеканале начались проверки, сообщалось об увольнении всей команды проекта.

По словам Бальбека, на Украине любое несогласие с властью подвергается репрессиям. Вместе с этим он обратил внимание на то, что таких «ошибок» и «оговорок» там становится всё больше за последние годы.

«Страна, которая имела все шансы быть успешной и демократичной, стала диктаторской и безнадежной», — отметил депутат.

Телеканал отмечал, что «источники происхождения и попадания фейковой заставки» в эфир сейчас ищет служба внутренней безопасности.

Там добавили, что графическая заставка не поступала в их распоряжение, пути ее попадания в выпуск также неизвестны. «Дом» также обратился к Службе безопасности Украины (СБУ).

18 марта сообщалось, что на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении депутата Верховной рады, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича из-за его публикации в Facebook поста с картой Украины без Крыма.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других государств не признают итоги голосования. Киев считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма в соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ. Как заявил российский лидер, вопрос Крыма «закрыт окончательно».