Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как готовили покушение на Владимира Путина
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
Главная / Политика

В ГД прокомментировали перепалку между постпредами России и США в ООН

01 февраля 2022, 20:25  •  150 • Политика
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик во вторник, 1 февраля, прокомментировал словесную конфронтацию, произошедшую между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности организации.
Накануне издание The Washington Post сообщило, что словесная перепалка между постпредами стала острейшей за последние годы. По данным газеты, Небензя возмутился из-за слов Томас-Гринфилд, что Россия якобы пытается выставить Киев и страны Запада агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для вторжения на Украину.
Российский постпред обвинил Вашингтон в намеренных провокациях. Небензя подчеркнул, что США усиливают напряженность обстановки в регионе лживыми заявлениями о мнимых планах вторжения.
Парламентарий же отметил, такое поведение представителей политического истеблишмента США не ново и уже давно знакомо российской стороне.
«США все эти годы, десятилетия, даже больше, черное выдают за белое, искажая факты в попытке достичь своих сиюминутных политических интересов. Совершенно четко понятно, что Россия ни на кого нападать не собирается», — подчеркнул он в беседе с «Думой ТВ».
Белик отметил, что российская сторона уже не раз заявляла об отсутствии планов и задач по нападению на Украину, однако американцы твердят это, как мантру, и инициируют заседание Совбеза ООН по так называемой проблеме.
По его словам, если бы Штаты действительно хотели спокойствия и мира в Европе, то они бы созывали заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить выполнение Минских соглашений сторонами конфликта на юго-востоке Украины. Белик напомнил, что именно Совбез ООН ратифицировал договоренности и кому как не ему рассматривать их выполнение.
Мир, порядок и покой, по его словам, наступит только тогда, когда Минские соглашения будут выполнены.
«Поэтому мы на этом стояли, стоять будем. Ну и, соответственно, свои интересы и своих соотечественников и граждан Российской Федерации, которые на этих территориях (самопровозглашенных ДНР и ЛНР. — Ред.), мы в обиду не дадим», — заключил он.
Помимо вышеуказанного, в ходе словесного противостояния Небензя обратил внимание на то, что Запад привел «чистых нацистов» к власти на Украине и «сделал героями тех, кто сражался на стороне Гитлера». Тогда как Томас-Гринфилд заявила о якобы агрессивном характере России, который Запад «наблюдал долгие годы».
Встреча прошла 31 января. Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение инициированного США заседания по ситуации на Украине. За выступили 10 стран, против — Россия и Китай, три государства воздержались. Для проведения встречи было необходимо девять голосов в поддержку.
Небензя после встречи напомнил, что даже президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск у границы, поскольку вся эта шумиха вредит украинской экономике.
В тот же день начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко обратил внимание на то, что украинские спецслужбы и Запад готовят информационную кампанию с целью обвинения России и самопровозглашенных республик Донбасса в агрессии против Украины. Он уточнил, что Киев готовит постановочные сюжеты о начале военных действий.
Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину. Так, 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


150
Источник
Похожие новости
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
01 февраля 2022, 10:30
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического решения
01 февраля 2022, 06:25
Госдеп США просчитался: Русские отказались "вставать по стойке смирно"
01 февраля 2022, 15:45
"Это будет поражение России": Кедми озвучил самый пессимистичный сценарий
01 февраля 2022, 08:10
Русский дипломат обнулил цифры постпреда США об армии России одним фактом об американцах
01 февраля 2022, 10:30
Немцев насмешил "военный подарок" Берлина Киеву: Мем с Путиным стал вирусным
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
01 февраля 2022, 10:30
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического решен...
01 февраля 2022, 06:25
Госдеп США просчитался: Русские отказались "вставать по стойке смирно"
01 февраля 2022, 15:45
"Это будет поражение России": Кедми озвучил самый пессимистичный сценарий
01 февраля 2022, 01:10
Договор России с Китаем и ввод войск ОДКБ на Украину. Депутат Рады спрогнозировал буд...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2022, 06:50
Путин оказался США не по зубам: Источники CBS заявили о проблеме
26 января 2022, 09:50
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России выступило с заявлением
31 января 2022, 07:40
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоатома" напугало депутата Рады
27 января 2022, 20:15
На Украине захотели "подарить" США регионы России: Конфуз депутата от партии Зеленского
27 января 2022, 01:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обеспокоены"
28 января 2022, 22:30
Русские добровольцы едут спасать Донбасс
27 января 2022, 06:50
Госдеп США перешёл на открытый шантаж России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.