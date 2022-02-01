В ГД прокомментировали перепалку между постпредами России и США в ООН

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик во вторник, 1 февраля, прокомментировал словесную конфронтацию, произошедшую между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности организации.

Накануне издание The Washington Post сообщило, что словесная перепалка между постпредами стала острейшей за последние годы. По данным газеты, Небензя возмутился из-за слов Томас-Гринфилд, что Россия якобы пытается выставить Киев и страны Запада агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для вторжения на Украину.

Российский постпред обвинил Вашингтон в намеренных провокациях. Небензя подчеркнул, что США усиливают напряженность обстановки в регионе лживыми заявлениями о мнимых планах вторжения.

Парламентарий же отметил, такое поведение представителей политического истеблишмента США не ново и уже давно знакомо российской стороне.

«США все эти годы, десятилетия, даже больше, черное выдают за белое, искажая факты в попытке достичь своих сиюминутных политических интересов. Совершенно четко понятно, что Россия ни на кого нападать не собирается», — подчеркнул он в беседе с «Думой ТВ».

Белик отметил, что российская сторона уже не раз заявляла об отсутствии планов и задач по нападению на Украину, однако американцы твердят это, как мантру, и инициируют заседание Совбеза ООН по так называемой проблеме.

По его словам, если бы Штаты действительно хотели спокойствия и мира в Европе, то они бы созывали заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить выполнение Минских соглашений сторонами конфликта на юго-востоке Украины. Белик напомнил, что именно Совбез ООН ратифицировал договоренности и кому как не ему рассматривать их выполнение.

Мир, порядок и покой, по его словам, наступит только тогда, когда Минские соглашения будут выполнены.

«Поэтому мы на этом стояли, стоять будем. Ну и, соответственно, свои интересы и своих соотечественников и граждан Российской Федерации, которые на этих территориях (самопровозглашенных ДНР и ЛНР. — Ред.), мы в обиду не дадим», — заключил он.

Помимо вышеуказанного, в ходе словесного противостояния Небензя обратил внимание на то, что Запад привел «чистых нацистов» к власти на Украине и «сделал героями тех, кто сражался на стороне Гитлера». Тогда как Томас-Гринфилд заявила о якобы агрессивном характере России, который Запад «наблюдал долгие годы».

Встреча прошла 31 января. Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение инициированного США заседания по ситуации на Украине. За выступили 10 стран, против — Россия и Китай, три государства воздержались. Для проведения встречи было необходимо девять голосов в поддержку.

Небензя после встречи напомнил, что даже президент Украины Владимир Зеленский просил западные страны не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск у границы, поскольку вся эта шумиха вредит украинской экономике.

В тот же день начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко обратил внимание на то, что украинские спецслужбы и Запад готовят информационную кампанию с целью обвинения России и самопровозглашенных республик Донбасса в агрессии против Украины. Он уточнил, что Киев готовит постановочные сюжеты о начале военных действий.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину. Так, 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.