В ГД прокомментировали отзыв Киевом послов из Грузии и Киргизии

Заместитель председателя комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров отметил, что логику действий украинских властей очень трудно понять. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского об отзыве Киевом послов Украины в Грузии и Киргизии для консультаций.

«Очень трудно вообще комментировать украинскую деятельность, чем она руководствуется на протяжении тех восьми лет, начиная с 2014 года, с момента госпереворота в Киеве. Украинская власть ведь неадекватна по отношению как к своим гражданам, так и [к] отношениям в рамках внешней политики», — заявил он «Думе ТВ» во вторник, 1 марта.

Украина, по его словам, фактически попала под внешнее управление Вашингтона, Брюсселя и Лондона. Действия официальных властей Украины, в том числе решения о раздаче оружия населению и подготовка к силовому решению ситуации на юго-востоке страны, показывает, что украинское руководство вообще не думает о населении страны.

Вместо этого Киев решает задачи, поставленные ему извне и нацеленные на сдерживание России, а также на создание определенных военных угроз, уверен Туров.

О том, что украинские послы в Грузии и Киргизии будут отозваны для консультаций из-за позиции стран по российской операции на Украине и отказ вводить санкции, Зеленский заявил ранее в этот же день. Подчеркивалось, что посол из Киргизии отозван на консультации из-за «оправдания агрессии против Украины», а посол республики в Грузии будет отозван из-за «ненормальной позиции по отношению к санкциям».

Россия начала специальную операцию на Украине рано утром 24 февраля с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в ударе по военной инфраструктуре страны. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, указал, что это нельзя называть войной. Он заявил, что российские власти по-прежнему открыты для диалога, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены.

Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов. В тот же день началась эвакуация сотрудников дипмисии. Временный поверенный в делах Украины в РФ был отозван для проведения консультаций. При этом консульские учреждения Украины на территории Российской Федерации продолжат работу в штатном режиме.

28 февраля, состоялись переговоры России и Украины. Они продлились около пяти часов. За это время стороны подробно прошли по всем пунктам повестки и договорились продолжить переговорный процесс на белорусско-польской границе. На переговорах Россия озвучила свои позиции, Украина выдвинула встречные пункты.

Зеленский высказался об отсутствии желаемого результата после переговоров. Между тем глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская и украинская стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. По словам, Мединского, Москва и Киев продолжат консультации, следующая встреча состоится в ближайшие дни в Белоруссии.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

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