В ГД призвали США не вмешиваться в дело о повреждении газопровода в Крыму

Дело о повреждении газопровода в Крыму никак не касается Госдепартамента США, Россия не нуждается в советах от властей Соединенных Штатов. Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил «Известиям» депутат Госдумы от республики Руслан Бальбек, комментируя призыв американского ведомства освободить подозреваемых в причастности к делу.

Он подчеркнул, что в Крыму нет оккупационных властей, есть только действующая российская власть, которая ведет себя в соответствии с федеральным законом.

«Если эти люди виноваты в диверсии на газопроводе, то они должны понести заслуженное наказание. Следствие, без сомнения, в этом разберется. Говорить сейчас, кто виновен, а кто нет, не имеет права никто до решения суда, и уж тем более это вообще не касается американского департамента. Мы знаем, что в США всячески потворствуют, чтобы в Крыму действовали подобные сторонники запрещенного «Меджлиса» («Меджлис крымскотатарского народа», экстремистская организация, запрещена в РФ. — «Известия») и других радикальных экстремистских организаций», — сказал он.

Бальбек призвал американские власти «уяснить», что все эти люди в случае нарушения российского закона ответят по всей строгости, причем никакие жалобы или заявления от американского Госдепа приниматься не будут.

«Здесь не территория Украины и не территория США. Мы в чьих-то советах, особенно людей, которые создали как минимум две международные террористические группировки, не нуждаемся», — подытожил депутат.

Ранее стало известно о задержании пяти жителей Крыма в рамках дела о повреждении газопровода. Среди них был первый заместитель председателя «Меджлиса крымскотатарского народа» Нариман Джелялов, которого заподозрили в диверсии и пособничестве. После обысков, проведенных 3–4 сентября, кроме первого зампреда «Меджлиса» были задержаны Эльдар Одаманов, Азиз и Асан Ахтемовы, а также Шевкет Усеинов.

Также сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества из-за «механического повреждения» газопровода в селе Перевальное, расположенном на пути из Симферополя в сторону Ялты.

Госдепартамент США, в свою очередь, осудил задержание Джелялова и потребовал немедленно освободить его и остальных подозреваемых. В заявлении официальный представитель ведомства Нед Прайс также указал, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа американские власти подтвердили, что «Крым — это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».