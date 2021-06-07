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В ГД призвали игнорировать провокации США по форме Украины на Евро-2020
07 июня 2021, 17:55 • 146 • Политика
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что США поддержали новую форму украинской сборной по футболу для Евро-2020.
Ранее в понедельник, 7 июня, американское посольство в Киеве опубликовало в Twitter сообщение, в котором одобрило новую форму сборной Украины с очертаниями Крыма для участия в чемпионате Европы.
«На это не нужно реагировать. Это была бредовая идея, поддержка очень глупая. Это как укус комара — неприятно кусает, но ничего страшного из-за этого не случится. Бесполезное высказывание, пускай дальше поддерживают. Это чистой воды провокация. Никакой бойкот не нужен. Мы будем играть на чемпионате Европы в нашей родной стране», — заявил он изданию «Спорт-Экспресс».
По мнению парламентария, люди, которым нравится футбол, идут на стадион не ради политических лозунгов, а для того чтобы поддержать свои любимые команды и получить удовольствие от матча.
6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил комплекты формы сборной страны, на которых изображены ее границы с учетом территорий Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также лозунгом «Слава Украине! Героям слава!».
На следующий день УЕФА одобрил форму украинской команды. По данным организации, дизайн не нарушает применимых правил в отношении экипировки.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что форма сборной Украины не будет способствовать увеличению напряженности.
Чемпионат Европы по футболу планировалось провести в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021-го. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах.
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