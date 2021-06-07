Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Французы лично убедились в правоте России об Украине и "вернулись шокирован...
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
Судьба предателей: Что стало с учёными, которых "купили" США
Загородить России выход к Чёрному морю
Главная / Политика

В ГД призвали игнорировать провокации США по форме Украины на Евро-2020

07 июня 2021, 17:55  •  146 • Политика
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что США поддержали новую форму украинской сборной по футболу для Евро-2020.
Ранее в понедельник, 7 июня, американское посольство в Киеве опубликовало в Twitter сообщение, в котором одобрило новую форму сборной Украины с очертаниями Крыма для участия в чемпионате Европы.
«На это не нужно реагировать. Это была бредовая идея, поддержка очень глупая. Это как укус комара — неприятно кусает, но ничего страшного из-за этого не случится. Бесполезное высказывание, пускай дальше поддерживают. Это чистой воды провокация. Никакой бойкот не нужен. Мы будем играть на чемпионате Европы в нашей родной стране», — заявил он изданию «Спорт-Экспресс».
По мнению парламентария, люди, которым нравится футбол, идут на стадион не ради политических лозунгов, а для того чтобы поддержать свои любимые команды и получить удовольствие от матча.
6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил комплекты формы сборной страны, на которых изображены ее границы с учетом территорий Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также лозунгом «Слава Украине! Героям слава!».
На следующий день УЕФА одобрил форму украинской команды. По данным организации, дизайн не нарушает применимых правил в отношении экипировки.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что форма сборной Украины не будет способствовать увеличению напряженности.
Чемпионат Европы по футболу планировалось провести в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021-го. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
07 июня 2021, 06:55
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
07 июня 2021, 02:20
Коц об отъезде Гудкова на Украину: "Рисковый парень"
07 июня 2021, 02:20
Иностранцы высмеяли "исторический" перехват Ан-12 в Прибалтике
07 июня 2021, 05:05
"Чего медлите?": Витязева ответила на "зацикленность" Кравчука
07 июня 2021, 10:35
В НАТО внезапно попросили разговора с Москвой: "Как можно скорее"
07 июня 2021, 08:45
"Аграрную сверхдержаву" спустили на землю: "Вернёмся в Средневековье"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июня 2021, 13:25
Зеленский назвал новую дату войны с Россией
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
05 июня 2021, 21:55
Судьба предателей: Что стало с учёными, которых "купили" США
06 июня 2021, 06:10
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
03 июня 2021, 05:45
Китайцы выяснили, кто сможет погубить Россию. И это не США
05 июня 2021, 16:25
Шойгу дал беспрецедентный сигнал НАТО: "Вынудили"
03 июня 2021, 13:05
"Волосы становятся дыбом": Американцев напугало русское реактивное оружие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.