В ГД призвали игнорировать провокации США по форме Украины на Евро-2020

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что США поддержали новую форму украинской сборной по футболу для Евро-2020.

Ранее в понедельник, 7 июня, американское посольство в Киеве опубликовало в Twitter сообщение, в котором одобрило новую форму сборной Украины с очертаниями Крыма для участия в чемпионате Европы.

«На это не нужно реагировать. Это была бредовая идея, поддержка очень глупая. Это как укус комара — неприятно кусает, но ничего страшного из-за этого не случится. Бесполезное высказывание, пускай дальше поддерживают. Это чистой воды провокация. Никакой бойкот не нужен. Мы будем играть на чемпионате Европы в нашей родной стране», — заявил он изданию «Спорт-Экспресс».

По мнению парламентария, люди, которым нравится футбол, идут на стадион не ради политических лозунгов, а для того чтобы поддержать свои любимые команды и получить удовольствие от матча.

6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил комплекты формы сборной страны, на которых изображены ее границы с учетом территорий Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также лозунгом «Слава Украине! Героям слава!».

На следующий день УЕФА одобрил форму украинской команды. По данным организации, дизайн не нарушает применимых правил в отношении экипировки.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что форма сборной Украины не будет способствовать увеличению напряженности.

Чемпионат Европы по футболу планировалось провести в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021-го. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах.