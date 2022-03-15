В ГД предупредили о возможных провокациях от Киева на фоне комендантского часа

Депутат, член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев во вторник, 15 марта, предупредил, что представители киевского режима могут устроить провокации в столице Украины и именно для этого в городе был введен комендантский час.

«Значит, будут какие-то провокации, надо ждать провокаций (после введения комендантского часа в Киеве. — Ред.). От них другого ожидать — это неправильно и было бы глупо даже, я бы сказал ˂…˃», — заявил парламентарий «Думе ТВ».

Хамзаев подчеркнул, что российская спецоперация по защите Донбасса помимо защиты суверенитета России направлена на защиту суверенитета и национальных интересов Украины.

Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении комендантского часа в столице Украины. Он будет действовать с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта. По городу будет запрещено передвигаться без спецпропусков, а выходить из домов киевлянам разрешат? только чтобы дойти до укрытия.

В этот же день ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под полный контроль территорию Херсонской области Украины. Днем ранее также были взяты под контроль Мелитополь и Херсон. Как отметили в оборонном ведомстве России, гуманитарные грузы от киевских властей там не требуются.

Тогда же представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ не исключает взятия под свой полный контроль крупных населенных пунктов в ходе спецоперации.

Впервые Кличко объявил о введении комендантского часа в Киеве в день начала спецоперации России по защите Донбасса, 24 февраля. Тогда он рекомендовал жителям города не перемещаться по улицам в ночное время. 26 февраля время действия комендантского часа расширили: он действовал с 17:00 до 8:00 (с 18:00 до 9:00 мск. — Ред.) до 28 февраля.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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