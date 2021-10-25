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В ГД предупредили Киев об ответе на возможную ракетную атаку на Москву

25 октября 2021, 20:35  •  176 • Политика
Киеву стоит помнить о российской военной доктрине, подразумевающей уничтожение любого носителя, который произведет пуск в сторону границ РФ. Об этом в понедельник, 25 октября, в разговоре с «Известиями» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Таким образом он отреагировал на заявление внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о возможном нацеливании ракет Украины на Москву.
«И еще, немаловажно помнить, что в случае агрессии мы способны адекватно, быстро и эффективно ответить, да так, что у господина Арестовича не только шапка загорится, но и пятки запылают», — предупредил парламентарий.
По его словам, в словах некоторых украинских политиков появилась эйфория от мнимых успехов. Депутат допустил, что Украина способна создать ракетное вооружение. Однако большой вопрос, будет ли оно эффективным, точным и способным прорывать «самую лучшую в мире противоракетную оборону».
«Но в любом случае подобное заявление нельзя оставлять без внимания. Если Украина по-прежнему ждет реванш и это заявляет практически официальный рупор Киева, значит, такие же мысли высказывает и остальная часть украинского истеблишмента», — отметил Белик.
Парламентарий напомнил, что в Сирии российские противовоздушные силы показали, что нет такого высокоточного ракетного оружия, которому они не способны противостоять.
«Это и пример американских ракет, и пример израильских атак на сирийские объекты. По всем позициям работали комплексы, разработанные и стоящие на вооружении в Российской Федерации», — добавил он.
Депутат Госдумы VII созыва, политолог Руслан Бальбек, в свою очередь назвал жалкими запугиваниями заявление Арестовича. Он подчеркнул, что ракетная программа Украины является клонированием советских разработок, которые по боевым возможностям очень уступают современному ракетному оружию. Арестович же, по словам Бальбека, эти факты предпочитает замалчивать.
Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков также раскритиковал заявление Арестовича. По мнению парламентария, слова советника главы офиса президента Украины являются самопиаром.
Накануне Арестович заявил, что действия российских властей якобы ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета.
22 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не стоит бояться вступления Украины в Североатлантический альянс, так как организация является оборонительным союзом.
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