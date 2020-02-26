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В ГД предложили провести II чтение проекта о поправке к Конституции 10 марта

26 февраля 2020, 19:24  •  56 • Политика
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложит поставить второе чтение законопроекта о поправке к Конституции России на 10 марта. Об этом заявил в среду, 26 февраля, глава комитета Павел Крашенинников, передает ТАСС.
По словам Крашенинникова, предложения к изменениям в Основной закон продолжают поступать. «Что касается рабочей группы, то поступило более 600 поправок от общественных объединений, граждан, членов группы, из которых около половины тем или иным образом были учтены в тексте законопроекта», —сказал он. Парламентарий добавил, что число официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы, которые внесены в профильный комитет, «перевалило за 300».
На этой же встрече президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент поступило около 900 предложений о поправках. 13 февраля сообщалось более чем о 500 поправках.
Как сообщил Крашенинников 25 февраля, в думский комитет внесли поправки к Основному закону, касающиеся процедуры проведения общенародного голосования. Они предполагают, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердит порядок голосования по изменениям в трехдневный срок со дня официального опубликования указа президента о его проведении.
Кроме того, Центризбиркому предлагают утверждать форму и текст бюллетеня для голосования, порядок их изготовления, доставки и контроля за этим процессом. Также ЦИК предлагается заняться определением порядка финансового обеспечения подготовки и проведения голосования.
14 февраля профильный комитет предложил продлить срок приема поправок в Конституцию до 2 марта. До этого срок приема поправок был ограничен 14 февраля.
Законопроект о поправках в Конституцию Путин внес в Госдуму 20 января. Проект приняли в первом чтении 23 января. Документ включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

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