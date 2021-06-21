В ГД предложили пригласить послов Украины и Турции из-за закупки беспилотников

Следует пригласить послов Украины и Турции в связи с заявлениями главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о приобретении беспилотников для «сдерживания» России. Об этом в понедельник, 21 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Надо пригласить послов Украины и Турции, выяснить этот вопрос, надо пересмотреть свои взаимоотношения с Турцией в этом плане. Как-то странно: страна НАТО, мы ей поставляем комплексы ПВО С-400, а она поставляет вооружение Украине, зная, какие отношения у нас с Украиной. Вот здесь никаких опасений быть не может, потому что наши системы ПВО и наши вооружения сегодня позволяют решать нам любые задачи», — сказал он.

Само же заявление Кулебы депутат назвал агрессивным жестом, при этом указал на то, что на это, конечно, можно не обращать внимание, однако такой подход только «раззадоривает» украинскую сторону на подобные высказывания.

Накануне Кулеба заявил, что Украина приобрела у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России и защиты своей территории. По его словам, Киев закупает военную технику не для нападения, «а чтобы защитить себя».

На вопрос, может ли Украина использовать БПЛА в Донбассе, министр ответил, что в случае крупномасштабного конфликта Киев будет «применять беспилотники в любой части украинской территории».

Ранее, 17 июня, на Украине представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE. Разработчики продемонстрировали видео, на котором смоделирована работа БПЛА. На опубликованных кадрах видно, как дрон поражает другой беспилотник, похожий на российский «Орион», а затем уничтожает модель танка Т-90.

В апреле стало известно, что Украина приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Украинские СМИ сообщали, что Киев впервые использовал турецкие беспилотники в Донбассе. На фоне этих событий министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Анкару и другие столицы не подпитывать милитаристические настроения Киева.