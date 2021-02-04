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В ГД предложили блогерам регистрироваться в качестве персональных СМИ

04 февраля 2021, 09:05  •  135 • Политика
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил ввести механизм для добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ. Об этом Горелкин заявил в среду, 3 февраля.
Для тех, кто хочет легализовать частный блог, Горелкин предлагает ввести категорию «персональное СМИ».
Он отметил, что почти все самые популярные современные блогеры существуют на платформах нероссийской юрисдикции.
«Альтернативу я вижу только в одном — в добровольности. Об этом, кстати, уже не первый год говорят сами блогеры. Многие из них очень хотели бы зарегистрировать свой популярный блог в качестве СМИ, чтобы официально работать с рекламой, иметь трудовой стаж и возможности законного взаимодействия с госорганами», — цитирует члена комитета Госдумы по информполитике «РИА Новости».
Депутат подчеркнул, что механизм регистрации блога в качестве СМИ должен быть только добровольным.
При введении новой категории «персональное СМИ» Горелкин предлагает прописать права и обязанности для зарегистрировавшихся, отметив, что в результате должно получится что-то вроде «лайт-версии статуса классических СМИ».
«Делать вид, что блогеры, у которых подчас аудитория больше, чем у многих федеральных газет, — это совсем-совсем не журналисты, как минимум странно», — добавил Горелкин.
Ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость реагировать на контент, который размещается в социальных сетях, не ограничивая при этом свободу слова. 2 февраля глава государства отметил, что соцсети — это бизнес, направленный на извлечение прибыли любой ценой.

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