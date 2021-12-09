В ГД позитивно оценили решение Байдена обсудить нерасширение НАТО на восток

Самым позитивным результатом переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена стало рассмотрение вопроса по недопущению вступления Украины в НАТО. Такое мнение выразил в среду, 8 декабря, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Он напомнил, что ни у кого не было больших ожиданий от саммита. «Я бы оценил в качестве позитивных результатов саммита — помимо самого факта его проведения в этой сложной международной ситуации — то, что Байден всё же воспринял озабоченность Путина, связанную с обеспечением гарантий российской безопасности в связи с возможным расширением НАТО и размещением американской военной инфраструктуры на территории Украины», — сказал парламентарий в беседе с телеканалом «Звезда».

Никонов отметил, что после переговоров американский лидер внес данный вопрос в повестку созданной в Женеве специальной группы по стратегической стабильности. Также был сделан небольшой шаг в сторону разрешения вопроса разблокирования дипломатической собственности. США, по мнению Никонова, заинтересованы в этом не менее, чем Россия, так как это способствует нормальной работе дипломатических служб.

Еще одним позитивным шагом является обсуждение иранского вопроса. Стороны обсудили перспективы подготовки будущего возобновления действующего всеобъемлющего плана в отношении Ирана, заключил он.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.

Онлайн-саммит Путина и Байдена по защищенному каналу видеосвязи прошел вечером 7 декабря. Беседа политиков длилась два часа. Переговоры шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении. При этом из фотографии, опубликованной накануне в Twitter Белого дома, следует, что вместе с Байденом за столом находились госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и старший советник по России и Центральной Азии Эрик Грин.

В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. В ходе разговора главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами, передает НСН.

Ранее в среду американские СМИ раскрыли подробности переговоров Путина и Байдена. Как сообщает сайт CNBC, российский президент в ходе встречи с американским коллегой надеялся добиться того, что НАТО никогда не расширится на восток за счет вступления в альянс Украины.