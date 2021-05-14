В ГД поступил законопроект об индексации акцизов на алкоголь и табак

В Госдуму поступил правительственный законопроект об индексации ставок акцизов на алкоголь и табак в размере на 4% к 2024 году. Соответствующий документ был опубликован 14 мая.

Таким образом, акциза на алкоголь, содержание в котором этилового спирта выше 9%, составит 638 рублей за литр, на вина — 35 рублей за литр, а на менее высокоградусные напитки, такие как сидр и медовуха, — 26 рублей.

Акцизы на шампанское составят 47 рублей за литр, а на пиво с процентным содержанием этилового спирта не более 8,6% — 26 рублей за литр.

В отношении табачной продукции акцизы будут увеличены на 4% на папиросы и сигареты, составив 2654 рубля за 1 тыс. штук. На вейпы и электронные сигареты акцизы составят 67 рублей за штуку, а на жидкости для них — 19 рублей за 1 мл.

В конце марта директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал «Известиям», что стоимость водки и пива российского производства в текущем году вырастет минимум на 5%, а российские вина подорожают на 10–15%, так как на рынке ожидается 40-процентный дефицит сырья.

По словам председателя совета Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) по потребительскому рынку Александра Борисова, цены повысятся в пределах инфляции (Центробанк допускает ее до 4%). Он добавил, что основное подорожание в пределах 8–10% ожидает крепкий элитный импортный и российский алкоголь.