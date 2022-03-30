В ГД после переговоров в Стамбуле указали на затягивание времени Киевом

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в среду, 30 марта, заявил, что на данный момент трудно говорить о каких-то прорывах в переговорах российской и украинской делегаций, состоявшихся накануне в Стамбуле. При этом, по его мнению, очередная встреча показала, что Киев продолжает тянуть время.

Комментируя «Известиям» заявления главы делегации Украины Давида Арахамии после переговоров, парламентарий отметил, что в Москве уже привыкли к взаимоисключающим и абсурдным высказываниям Киева.

По итогам переговоров Арахамия сказал изданию «РБК Украина», что его делегация на переговорах оперирует «успехами» украинских военных и выторговывает лучшие условия, а также поведал о том, как представители стран-гарантов называют их «крутыми» за якобы большую работу в части переговорного процесса.

Также он отметил, что договор между Россией Украиной будет подписан, только когда российские военные покинут украинскую территорию, а в противном случае Киев воспользуется Венской конвенцией и сочтет договор ничтожным. Договор же о капитуляции, предложенный российской стороной в ходе переговоров, будет размещен в музее «украинской победы», добавил Арахамия.

«Одурманенный идеей торжества преступной идеологии, киевский режим рассуждает о каких-то победах. Заявления Арахамии в принципе сложно воспринимать в здравом аспекте. О чем можно говорить, если буквально вчера в своем новом обращении Зеленский заявил, что Крым и Донбасс должны остаться украинскими? Украинская власть живет в своих иллюзиях», — подчеркнул Белик.

Парламентарий указал, что переговоры России и Украины продолжатся, как и российская спецоперация, до выполнения всех задач.

Ранее в среду политолог Владимир Шаповалов заявил «Известиям», что прошедшие в Стамбуле переговоры с РФ украинская сторона пытается выдать за некую победу Киева, что не соответствует действительности. Также эксперт указал на то, что встреча, прошедшая в Турции, — это очередной раунд переговоров, ценность которого заключается лишь в том, что российская сторона наконец услышала от Киева конкретные предложения, а не набор общих фраз.

Переговоры России и Украины прошли во вторник во Дворце Долмабахче. Они продлились около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Арахамия.

По словам Мединского, переговоры прошли конструктивно, Москва получила от Киева понятно сформулированную позицию. Одним из важных пунктов стал отказ Украины от вступления в военные блоки, а также сохранение ее безъядерного статуса. Он добавил, что Россия, в свою очередь, делает два шага навстречу для урегулирования ситуации, отметив, что они включают две части — военную и политическую.

Позже Мединский сообщил, что предложения Украины по гарантиям безопасности, выдвинутые в рамках переговоров, не касаются «отдельных территорий» Донбасса, а также Севастополя и Крыма. Он уточнил, что Киев заявил об отказе вернуть Крым и Донбасс военным путем. Он уточнил, что принципиальная позиция России в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной.

До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры проходили по видеосвязи.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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