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В ГД поддержали идею запретить выселять семьи с детьми из единственного жилья

24 ноября 2021, 17:05  •  67 • Политика
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в среду, 24 ноября, поддержал предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой на законодательном уровне запретить выселение семей с детьми из единственного жилья.
«Правильно. Вообще из единственного жилья нельзя выселять, не только семьи с детьми, а вообще из единственного жилья выселять нельзя. К чему толкаем их? Где они должны жить?» — сказал парламентарий в беседе с RT.
По его словам, задачей государства является не лишение единственного жилья, а решение вопросов таким образом, чтобы «максимально быстро обеспечивать жильем социального найма тех, кто нуждается».
«У нас до сих пор не ликвидирована очередь ветеранов боевых действий, детей-сирот, инвалидов, репрессированных. Поэтому недопустимо выселять, это однозначно, а тем более семьи, имеющие детей», — заключил Нилов.
С инициативой на законодательном уровне запретить выселение семей с детьми из единственного жилья Москалькова выступила ранее в этот день. Она отметила, что данные вопросы неоднократно поднимали в Верховном и Конституционном судах, пишет «Москва 24».
13 ноября следователи начали доследственную проверку после появившейся в СМИ информации о выселении чиновниками семьи с шестилетним ребенком из дома в поселке Атамановка Читинского района.
До этого, 9 июля, замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал «Известиям» о риске появления новых схем отъема жилья. В Екатеринбурге был создан прецедент — была продана единственная пятикомнатная квартира гражданина, задолжавшего кредиторам более 20 млн рублей. Взамен мужчине предоставили однокомнатное жилье. В Минэке назвали этот прецедент опасным. Надо четко понимать, что, если разрешить кредиторам реализацию единственного жилья должника, нельзя исключать случаи мошенничества, указал Торосов.
Несколько лет назад Минюст разработал законопроект, разрешающий продажу единственного дорогого жилья должников. Сейчас он обсуждается, но после продажи жилья екатеринбуржца его доработка ускорится, заявил замглавы Минэкономразвития.
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