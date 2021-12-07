В ГД ответили на заявление США о политике «открытых дверей» по расширению НАТО

Слова официального представителя Госдепа США Неда Прайса о том, что американские власти проводят политику «открытых дверей» в вопросах расширения НАТО, являются подменой понятий, так как идет создание угроз и провокаций. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Совершенно непонятно, что такое «политика открытых дверей». Идет откровенная подмена понятий. Идет создание угроз и провокаций. Все происходящие события связаны с попыткой оказания давления на нашу страну с целью недопущения развития России и защиты ее стратегических интересов», — сказал он.

Накануне Прайс, комментируя данное России обещание не расширять НАТО на восток, отметил, что власти США проводят политику «открытых дверей» в вопросах расширения Североатлантического альянса. По его словам, страны могут сами принимать решение относительно их вступления в НАТО.

6 декабря замгенсека ОДКБ Валерий Семериков указал на то, что провокационная направленность учений Североатлантического альянса на восточноевропейском направлении не вызывает сомнений. При этом, по его словам, данные действия не замечают международные организации.

Как отметил в беседе с «Известиями» член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон, для гарантии безопасности и мира в Европе необходимы доверительные отношения с Россией, поэтому НАТО не нужно менять парадигму с обороны на расширение.

2 декабря на полях заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ состоялась двухсторонняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Российский министр перед началом переговоров заявил, что «расширение НАТО на восток» затронет фундаментальные интересы Москвы в области безопасности. По итогам переговоров Лавров отметил готовность РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США.

За день до этого президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Он также отметил, что Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги «не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами.