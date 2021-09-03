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В ГД ответили на заявление Киева о «снятии с крючка» Минских соглашений

03 сентября 2021, 21:00  •  97 • Политика
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в пятницу, 3 сентября, прокомментировал «Известиям» заявление украинских властей о том, что Киев «снялся с крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
«А Украину никто и не подвешивал на крючок, это соглашение, подписанное лидерами четырех стран, если команда Зеленского гордится невыполнением этого документа — значит, грош цена этому государству как подписанту и гаранту своих обещаний», — заявил парламентарий.
Бальбек подчеркнул, что подобное завлечение запоздало уже на много лет, так как Киев и не собирался выполнять договор.
«Впрочем, это заявление запоздало минимум на 7 лет — они и не собирались выполнять договор, а сегодня просто совершили каминг-аут. А, значит, и мы теперь не связаны обязательствами перед официальным Киевом», — заключил он.
Заявление о «снятии с крючка» Киева ранее в этот же день сделал советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Так он отреагировал на еще апрельское заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который указал на то, что команда Зеленского «извивается как может» в попытках уйти от выполнения обязательств по Минским соглашениям.
2 сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о том, что Вашингтон готов помочь Киеву завершить войну в Донбассе и обеспечить систему безопасности. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что готовность Соединенных Штатов оказать военную помощь властям Украины может негативно сказаться на конфликте в Донбассе.
Днем ранее состоялись переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена. Встреча лидеров продлилась более двух часов. В частности, американский президент указал на поддержку Вашингтоном стремления Украины по вхождению в НАТО.
По итогам встречи было объявлено, что США намерены выделить Киеву дополнительно более $463 млн помощи в 2021 году на различные программы, в том числе предоставить дополнительные $45 млн в связи с конфликтом в Донбассе.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.
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