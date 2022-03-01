В ГД ответили на угрозу Франции о тотальной экономической войне ЕС против РФ

Депутат Госдумы Дмитрий Белик во вторник, 1 февраля, в беседе с «Известиями» прокомментировал слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о намерении ЕС начать тотальную экономическую войну против России.

По мнению парламентария, фактически речь идет не о развязывании тотальной экономической войны против России, а о создании глобального экономического кризиса, в котором Европа выполняет заказ США.

«Штатам выгодна нестабильность на рынках и санкции против нашей страны, но даже западные политики и эксперты прогнозируют достаточно серьезные последствия от этих санкций для европейской экономики», — указал он.

Белик подчеркнул, что сейчас многие европейские авиаперевозчики переживают серьезный обвал акций, последовавший за ответными санкциями России на закрытие воздушного пространства Евросоюзом.

Подобные последствия, как предупредил депутат, могут затронуть и другие сферы. Говорить о том, что из-за ограничений пострадает только Россия, по мнению Белика, в корне неверно. Он назвал это простым пропагандистским трюком, используемым европейскими политиками, которые в «очередной раз лукавят, вводя в заблуждение и своих избирателей, и всех европейцев, и сами себя».

Ле Мэр сделал свое заявление ранее в этот же день в эфире радиостанции France Info. По его словам, удар будет нацелен на всю российскую экономическую систему и «российский народ тоже заплатит».

Французский министр выразил уверенность в том, что уже введенные Западом против России санкции «необычайно эффективны». Он добавил, что рестрикции будут применяться до тех пор, пока РФ не встанет на путь деэскалации и не вернется к «лучшим намерениям» относительно Украины.

Предложения Европейской комиссии по антироссийским рестрикциями, как уточнил Ле Мэр, должны поступить во вторник, и он готов вместе с ЕС подготовить дальнейшие санкции. Встреча G7 по этому вопросу также запланирована на 1 марта, добавил он. Она назначена перед встречей европейских министров финансов, намеченной на 2 марта.

Ранее в этот день американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала ряду российских финансовых институтов доступ к платежной сети в результате распоряжений о санкциях против России.

Накануне министерство финансов Соединенных Штатов запретило осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния.

Кроме того, 24 февраля США наложили санкции на ряд компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, Россельхозбанк, ВТБ, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Вслед за Штатами санкции против российских банков ввели и другие страны.

В ЦБ РФ тогда заявили, что регулятор располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финсектора в стране.

Санкции стран Запада последовали после начала 24 февраля операции Москвы по защите Донбасса. Украина ввела военное положение на всей территории страны и разорвала дипломатические отношения с РФ.

До этого, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

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