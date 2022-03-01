Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановк...
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зелен...
России готовили биоистребление? Вскрыты факты об американских лабораториях в Кие...
Главная / Политика

В ГД ответили на угрозу Франции о тотальной экономической войне ЕС против РФ

01 марта 2022, 15:00  •  171 • Политика
Депутат Госдумы Дмитрий Белик во вторник, 1 февраля, в беседе с «Известиями» прокомментировал слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о намерении ЕС начать тотальную экономическую войну против России.
По мнению парламентария, фактически речь идет не о развязывании тотальной экономической войны против России, а о создании глобального экономического кризиса, в котором Европа выполняет заказ США.
«Штатам выгодна нестабильность на рынках и санкции против нашей страны, но даже западные политики и эксперты прогнозируют достаточно серьезные последствия от этих санкций для европейской экономики», — указал он.
Белик подчеркнул, что сейчас многие европейские авиаперевозчики переживают серьезный обвал акций, последовавший за ответными санкциями России на закрытие воздушного пространства Евросоюзом.
Подобные последствия, как предупредил депутат, могут затронуть и другие сферы. Говорить о том, что из-за ограничений пострадает только Россия, по мнению Белика, в корне неверно. Он назвал это простым пропагандистским трюком, используемым европейскими политиками, которые в «очередной раз лукавят, вводя в заблуждение и своих избирателей, и всех европейцев, и сами себя».
Ле Мэр сделал свое заявление ранее в этот же день в эфире радиостанции France Info. По его словам, удар будет нацелен на всю российскую экономическую систему и «российский народ тоже заплатит».
Французский министр выразил уверенность в том, что уже введенные Западом против России санкции «необычайно эффективны». Он добавил, что рестрикции будут применяться до тех пор, пока РФ не встанет на путь деэскалации и не вернется к «лучшим намерениям» относительно Украины.
Предложения Европейской комиссии по антироссийским рестрикциями, как уточнил Ле Мэр, должны поступить во вторник, и он готов вместе с ЕС подготовить дальнейшие санкции. Встреча G7 по этому вопросу также запланирована на 1 марта, добавил он. Она назначена перед встречей европейских министров финансов, намеченной на 2 марта.
Ранее в этот день американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала ряду российских финансовых институтов доступ к платежной сети в результате распоряжений о санкциях против России.
Накануне министерство финансов Соединенных Штатов запретило осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния.
Кроме того, 24 февраля США наложили санкции на ряд компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, Россельхозбанк, ВТБ, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Вслед за Штатами санкции против российских банков ввели и другие страны.
В ЦБ РФ тогда заявили, что регулятор располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финсектора в стране.
Санкции стран Запада последовали после начала 24 февраля операции Москвы по защите Донбасса. Украина ввела военное положение на всей территории страны и разорвала дипломатические отношения с РФ.
До этого, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.
Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


171
Источник
Похожие новости
01 марта 2022, 06:50
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолётов. Но с условием
01 марта 2022, 05:05
Американец из осаждённого Киева: "Русские побеждают. И побеждают решительно"
01 марта 2022, 10:55
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний"
01 марта 2022, 09:10
США готовятся послать на Украину особый "десант": Русских предупредили об угрозе
01 марта 2022, 01:35
"Зеленский доигрался": даже дети на Украине понимают правду
01 марта 2022, 06:50
Против русских захотели встать британские "бывшие десантники". Лондон тут же усмирил
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2022, 15:00
Русский флаг взвился в Херсонской области Украины
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
24 февраля 2022, 20:50
Зеленскому поставили ультиматум? Гаспарян сообщил: "12 часов на раздумья"
27 февраля 2022, 17:05
Украинская делегация едет в Белоруссию: Названо имя киевского переговорщика
26 февраля 2022, 16:35
России готовили биоистребление? Вскрыты факты об американских лабораториях в Киеве и Одессе
28 февраля 2022, 02:40
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на Украине
26 февраля 2022, 10:45
Зеленский отказался от мира. Прямым текстом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.