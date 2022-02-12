В ГД ответили на требование Киева отчитаться по численности военных у границы

С Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов, страна не обязана отчитываться перед другими государствами за перемещение войск по своей территории. Таким образом член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 11 февраля прокомментировал требование Киева к Москве отчитаться по численности военных у границы.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба ранее в этот день заявил, что Украина в течение 48 часов ожидает от России ответа, который будет содержать сведения о районах военной деятельности и численности военнослужащих на границе.

В свою очередь, российский парламентарий напомнил, что в РФ не раз заявляли об отсутствии каких-либо агрессивных планов и указывали, что расположение войск внутри страны — «сугубо наше внутреннее дело, решение, которое принимает Министерство обороны и верховный главнокомандующий».

«Поэтому мы никому не обязаны отчитываться. Мы не раз и не два повторяли, что у нас нет агрессивных планов, мы ни на кого нападать не собираемся, но защищать свою территорию, обеспечивать ее безопасность любыми средствами и методами, какими мы считаем нужными, мы будем. <...> Язык ультиматумов — это не для нас», — сказал депутат в разговоре с «Известиями» 11 февраля.

Вместе с тем в последние дни некоторые страны Европы начали переброску своих войск в восточном направлении из-за якобы нарастающей угрозы конфликта на Украине. Так, 10 февраля правительство Великобритании сообщило, что страна приведет в готовность еще 1 тыс. военных для поддержки альянса «в случае гуманитарного кризиса» на восточном фланге. Параллельно направить войска на усиление восточного фланга НАТО решили еще несколько стран — членов организации, в том числе Франция, Испания, Дания и Нидерланды.

В США и ряде стран Европы также выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает. По мнению российской стороны, такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему российской угрозы вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.