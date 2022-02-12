Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
Главная / Политика

В ГД ответили на требование Киева отчитаться по численности военных у границы

12 февраля 2022, 01:25  •  90 • Политика
С Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов, страна не обязана отчитываться перед другими государствами за перемещение войск по своей территории. Таким образом член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 11 февраля прокомментировал требование Киева к Москве отчитаться по численности военных у границы.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба ранее в этот день заявил, что Украина в течение 48 часов ожидает от России ответа, который будет содержать сведения о районах военной деятельности и численности военнослужащих на границе.
В свою очередь, российский парламентарий напомнил, что в РФ не раз заявляли об отсутствии каких-либо агрессивных планов и указывали, что расположение войск внутри страны — «сугубо наше внутреннее дело, решение, которое принимает Министерство обороны и верховный главнокомандующий».
«Поэтому мы никому не обязаны отчитываться. Мы не раз и не два повторяли, что у нас нет агрессивных планов, мы ни на кого нападать не собираемся, но защищать свою территорию, обеспечивать ее безопасность любыми средствами и методами, какими мы считаем нужными, мы будем. <...> Язык ультиматумов — это не для нас», — сказал депутат в разговоре с «Известиями» 11 февраля.
Вместе с тем в последние дни некоторые страны Европы начали переброску своих войск в восточном направлении из-за якобы нарастающей угрозы конфликта на Украине. Так, 10 февраля правительство Великобритании сообщило, что страна приведет в готовность еще 1 тыс. военных для поддержки альянса «в случае гуманитарного кризиса» на восточном фланге. Параллельно направить войска на усиление восточного фланга НАТО решили еще несколько стран — членов организации, в том числе Франция, Испания, Дания и Нидерланды.
В США и ряде стран Европы также выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает. По мнению российской стороны, такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.
В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему российской угрозы вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


90
Источник
Похожие новости
11 февраля 2022, 20:45
Силой забирать не будем: Секретарь Совбеза Украины сделал заявление по Донбассу
11 февраля 2022, 23:05
CNN утверждает, что Байден намеренно пугал СМИ Россией: "Путин застигнут врасплох"
11 февраля 2022, 23:05
Список стран, советующих гражданам покинуть Украину, расширился до девяти
12 февраля 2022, 00:50
Заявление МИД: Против России ведётся информационная атака
12 февраля 2022, 00:50
Bloomberg сообщил о дате "вторжения" на Украину
12 февраля 2022, 00:50
Путин ответит на звонок Байдена и созвонится с Макроном - Кремль
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2022, 01:25
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "талант"
11 февраля 2022, 07:55
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военной агрессии"
05 февраля 2022, 01:25
"Теперь мы обращаемся к России": Трамп указал на признаки развала США
05 февраля 2022, 05:30
Сенатор объяснила, что стоит за "птичками" с боеприпасами для Украины
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
05 февраля 2022, 01:25
"Не останавливают нас": Русские в Казахстане продают недвижимость и готовятся бежать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.