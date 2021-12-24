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В ГД ответили на данные Bloomberg о наращивании войск РФ на границе с Украиной

24 декабря 2021, 15:15  •  117 • Политика
Агентство Bloomberg в своих материалах о якобы наращивании Россией войск на границе с Украиной сознательно «замыливает глаза» и поднимает проблемы там, где их нет. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Агентство Bloomberg сознательно расставляет запятые в пользу западной политики. Иностранные журналисты скромно умалчивают, что войска сосредоточены в местах своего постоянного базирования или на штатных полигонах, как, например, сегодня в Крыму. Но всё это выдается как подготовка к «вторжению», при этом ничего, за исключением фотографий базирующихся российских войск, не предоставляется. Таким образом, мы наблюдаем картину сознательного замыливания глаз и поднятия проблемы там, где ее нет», — отметил он.
По словам депутата, несмотря на то что Bloomberg позиционирует себя как нейтральная и независимая структура, в настоящее время оно играет «в пользу Вашингтонского поля». Белик указал на то, что сегодня это агентство и администрация Белого дома — идеологически одно и то же. Ни о какой независимости или объективности данных СМИ не имеет смысла заявлять, добавил он.
«Поддаваться этой истерии могут только украинские политики, уверен, что европейский обыватель спит спокойно, за последние семь лет он убедился: Россия никуда не собирается вторгаться», — заключил депутат.
Накануне Bloomberg со ссылкой на компанию Janes, специализирующуюся на обороне и разведке, сообщило о том, что Россия якобы продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику. Так, эксперты заявили, что изучили спутниковые снимки и увидели, что РФ якобы с ноября переместила к границе с Украиной танки, артиллерийские вооружения, а также системы ПВО.
Кроме того, в компании рассказали о якобы присутствии в регионе небольшого количества российских военных. При этом в Janes уверены, что Россия при необходимости в кратчайшие сроки сможет доставить туда подкрепление.
23 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».
При этом британская газета The Guardian исказила слова Путина о «вторжении» на Украину. В вышедшем материале СМИ даже не была опубликована точная фраза российского лидера.
В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».
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