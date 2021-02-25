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В ГД ответили генералу на слова об угрозе России для существования США
25 февраля 2021, 19:35 • 117 • Политика
США и их союзники вынуждают Россию защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал, что и приводит к заявлением о растущей милитаризации РФ, заявил депутат Государственной Думы Руслан Бальбек в четверг, 25 февраля.
По его словам, для Вашингтона главным доводом в любых разговорах остается авианосец.
«Так что зря американский командующий строит из себя миротворца», — цитирует депутата RT.
«Призрак российской угрозы» приносит стабильный заработок компаниям, которые продают вооружения, подчеркнул Бальбек. Корпорации поддерживают тренд, потому что боятся потерять деньги, добавил он.
Ранее в этот день глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия якобы дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для Соединенных Штатов. По его мнению, Москва пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США».
Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, в свою очередь, отметил, что демонизация и использование методов информационной войны НАТО и США против России являются не более, чем дежурными заявлениями.
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