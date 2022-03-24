В ГД оценили желание Киева получить гарантии безопасности от Запада

Если бы Минские соглашения реализовывались, то никакой спецоперации России по защите Донбасса не пришлось бы проводить, заявил «Известиям» в четверг, 24 марта, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так он прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который в этот же день в интервью испанской газете El Pais сообщил, что страна ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией. По его словам, Киев предлагает предоставить ему гарантии безопасности, подобные тем, что есть у стран НАТО согласно 5-й статье о коллективной безопасности.

Ситуация на Украине, как подчеркнул Чепа, подогревалась в первую очередь со стороны США и Великобритании, который давали гарантии безопасности, но прежде всего не украинкой власти, а фашиствующим организациям на Украине, которые абсолютно не подчинялись ее президенту Владимиру Зеленскому.

«Всячески гарантировали — «вы не волнуйтесь, мы вас всегда поддержим или мы уже заранее ввели санкции против России. Если они посмеют что-то сделать после того, как вы начнете свое наступление в Донбассе». Вот так вот развивались события. Сегодня эти гаранты будут являться гарантами со стороны Украины?» — задался он вопросом.

Чепа выразил уверенность, что США плевать как на Украину, так и на ее народ, так как их целью было столкновение двух братских народов. Именно поэтому, по его словам, он не видит перспективы в двусторонних договоренностях о гарантиях безопасности между Западом и Украиной.

В то же время он допустил, что договор, который может быть подписан между Россией и Украиной, возможно, определенным образом гарантирует ряд стран. Минские соглашения, как подчеркнул Чепа, не соблюдались Киевом, а предлагая западным странам в декабре гарантии безопасности, Москва предполагала, что они не собираются обеспечивать российскую безопасность.

«Вот сегодня мы хотели бы также определенные гарантии, чтобы эти государства, которые будут принимать участие, чтобы они также несли ответственность. Какие страны это будут — другой вопрос, вопрос переговоров. Но вот в данной ситуации очень важно то, чтобы Украине не искала повод для затягивания этих приговоров», — заявил он.

Ранее в этот же день Зеленский призвал НАТО оказать его стране военную помощь без каких-либо ограничений. По его словам, альянс можете предоставить по 1% от его самолетов и от всех его танков.

22 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада игнорировали озабоченности России в сфере безопасности на протяжении десятилетий, еще до начала российской военной операции по защите Донбасса.

Тогда же замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал на то, что властям США следует остановить эскалацию, чтобы сохранить отношения с Россией. Он пояснил, что для этого Вашингтону необходимо прекратить поставки вооружения Киеву и перестать транслировать угрозы в адрес Москвы.

При этом 17 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США осуществляют поставки оружия на Украину ежедневно или раз в два дня. Она отметила, что военная помощь Киеву будет продолжена.

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

В тот же день Канада и Великобритания заявили, в свою очередь, что будут продолжать поставлять Украине оружие.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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