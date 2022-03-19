В ГД оценили заявление премьера Польши о «дерусификации» экономики страны

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в пятницу, 18 марта, в беседе с «Известиями» оценил заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о начале «дерусификации» экономики страны.

«Нам хорошо известны знаменитые «дерусификаторы экономики», которые до недавнего времени сидели в Киеве на улице Банковой. Именно там находится администрация президента Украины. Польша тоже пошла по пути Украины, которая де-факто не экспортировала российский газ, но приобретала его же, только по реверсной схеме. Еще в начале этого года прямые поставки российского газа в Польшу упали до минимума, а вот реверсные поставки выросли в разы», — указал он.

Депутат напомнил, что Польша, где царят русофобские настроения, всегда препятствовала российским проектам в сфере энергетики. По словам российского политика, в настоящее время Варшава боится договоренностей РФ и Германии по газопроводу «Северный поток – 2», самым ярым противником которого в Европе она являлась.

«Хорошо, что Моравецкий понимает, что отказ от наших газа и нефти «будет им стоить». Для нашей же страны это решение не будет ощутимым — доля Польши перераспределится среди других стран. А вот Польше в своем следовании оголтелой русофобии придется или использовать реверсные поставки, лишь формально отказавшись от российского газа, или же искать другие источники поставок», — заключил Белик.

О том, что Польша и Европа намерены заниматься экономической дерусификацией, Моравецкий заявил в этот же день ранее. По его словам, она будет заключаться в отказе от российских энергоносителей — нефти и газа.

Накануне представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет закупать российский газ даже по краткосрочным контрактам, договор, который заканчивается в декабре 2022 года, продлеваться не будет.

14 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для Запада грядут трудные времена в случае отказа от энергоносителей из России и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии. При этом он отметил, что отказ от российского топлива всё же возможен, для этого необходимо увеличить потребление низкоуглеродной энергии.

Ранее, 11 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит к середине мая план по ликвидации зависимости Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.

10 марта в комитете Госдумы по энергетике считают, что ЕС лукавит, говоря о возможности сократить потребление российского газа и нефти и отказе от российских энергоносителей.

Санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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