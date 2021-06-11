В ГД оценили заявление Британии о непричастности РФ к посадке борта Ryanair

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в пятницу, 11 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба об отсутствии доказательств причастности РФ к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

«Я к этому отношусь несколько по-иному. С какого перепуга какой-то министр иностранных дел Великобритании должен нас чему-то учить или в чем-то оправдывать? Почему мы так решили к этому серьезно относиться? <…> Мне как бы непонятно, почему мы должны оправдываться или реагировать на какое-то обвинение или оправдание в наш адрес?» — сказал Калашников.

Ранее в этот день Рааб рассказал, что четких доказательств о причастности России к инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска у Лондона нет.

Речь идет об инциденте с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки лайнера блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

Страны Запада резко отреагировали на данное происшествие. 25 мая глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген высказал мнение, что посадка самолета была осуществлена якобы с согласия России.

Спустя день зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что подобные заявления являются попытками создать напряжение в отношениях с Москвой.

Также 26 мая глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан указал, что власти Белоруссии приняли решение о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске самостоятельно, независимо от Москвы.

4 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО в опасности, если его руководители делают заявления о том, что российские спецслужбы участвовали в инциденте с посадкой самолета Ryanair.

Российский лидер подчеркнул, что спецслужбы РФ не участвовали в этом, и сравнил инцидент с Ryanair с посадкой самолета экс-президента Боливии Эво Моралеса. В связи с этим Путин обратил внимание на необъяснимый масштаб претензий к Белоруссии.