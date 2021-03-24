В ГД оценили заявление Блинкена о демонстрации Ираном готовности вернуться к СВПД

Госсекретарь США Энтони Блинкен делает заявления о готовности возвращения США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе для демонстрации отказа властей от наследия бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, но при этом оговаривают целый ряд условий. Об этом в среду, 24 марта, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По мнению политика, такая демонстрация для властей США принципиально важна. Однако если во внутренней политике это получается сделать, то во внешней проводить такую линию для американцев сложнее, отметил депутат.

«Они обещали возвращение к СВПД, но теперь оговаривают это целым рядом условий. Американцы делают заявления о готовности вернуться к СВПД, но тут же заранее забивают колышки, которые позволят, не решив этот вопрос, обвинить другую сторону в его нерешенности. Бесконечные слова о том, что Иран должен что-то продемонстрировать — это как раз оговорки для того, чтобы свалить затем с больной головы на здоровую», ― сказал он.

Новиков напомнил, что, когда сделка работала, Иран достаточно пунктуально ее выполнял, добавив, что не Тегеран был инициатором ее расторжения. В связи с этом политик подчеркнул, что никаких дополнительных условий со стороны США быть не может.

«Либо вы возвращаетесь к сделке, либо просто лицемерите», ― заключил он.

Ранее в этот день Блинкен заявил, что Вашингтон считает, что Тегеран должен продемонстрировать свою готовность к сотрудничеству в рамках СВПД. Также госсекретарь США отметил, что накануне вечером провел консультации с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, которые, по его словам, подтвердили общность подходов касательно Ирана. Блинкен указал на готовность вести совместную работу.

22 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на возвращение Вашингтона в СВПД. По словам министра, выйдя из соглашения, США не просто прекратили выполнять свои обязательства, но запретили выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН всем остальным странам.

15 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США как можно скорее вновь присоединиться к ядерному соглашению.

В начале марта президент США Джо Байден продлил еще на год действие режима санкций в отношении Ирана до 15 марта 2022 года. Блинкен допускал, что Вашингтон может смягчить санкции против Тегерана, но только при условии, что иранские власти вернутся в СВПД, целью которого является урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

В феврале пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США открыты для переговоров с Ираном, но при этом не намереваются ослаблять санкции, введенные в отношении Тегерана. В свою очередь, духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи предупредил, что Тегеран не пойдет на уступки Вашингтону и не станет первым возвращаться в СВПД.

СВПД, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, был заключен в 2015 году. Однако в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Тегерана. Иран, в свою очередь, в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.