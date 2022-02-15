В ГД оценили возвращение российский войск после учений

Военные учения Российской федерации на западном направлении, в том числе совместные с Белоруссией, показали боевую слаженность всех систем управления и способность переброски огромного количества войск, личного состава, техники с востока на запад. Об этом «Известиям» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий во вторник, 15 февраля.

За совместными военными учениями Белоруссии и России, как подчеркнул парламентарий, западные страны следили через спутники-шпионы и беспилотники у белорусских границ. По его словам, на Западе однозначно поняли, что за мощь вооруженные силы России и Белоруссии, и увидели, что с ними лучше не связываться, так как они могут остановить любую агрессию.

При этом Водолацкий отметил, что своими дипломатическими усилиями Россия помогла приоткрыть глаза многим руководителям стран Евросоюза (ЕС) на то, в какой конфликт их втягивают США вместе с Великобританией.

«Чуть-чуть начинают прозревать, и мозги начинают работать в правильном направлении», — подчеркнул он.

По его словам, ряд европейских лидеров уже осознают, что из той ямы и пропасти, в которые они попадут, если окажутся втянутыми в конфликт в Донбассе, им будет тяжело выбраться.

«И та дубинка, которую они пытаются занести на юго-востоке Украины, подтолкнуть Украину к широкомасштабным боевым действиям по уничтожению жителей Донбасса, она, естественно, ударит и по Польше, по Болгарии, и по другим странам. И через своих министров внешнеполитического блока сегодня они начинают вести диалог о том, что они не будут участвовать в этих процессах, они отказываются и от поставки оружия и личного состава», — отметил депутат.

Европейцы уже устали от санкций и от психоза, который разгорелся в западных СМИ в связи с якобы скорым и неминуемым «нападением» России на Украину. Поэтому в ЕС поняли, что из сложившегося коллапса надо выходить, а сделать это можно только согласованием с соблюдением определенных договоренностей с Россией, заключил Водолацкий.

Ранее в этот же день в Западном военном округе (ЗВО) заявили, что бронетехника одного из соединений возвращается после учений в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области. Также во вторник официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что завершен ряд учений и уже 15 февраля подразделения Южного и Западного военных округов начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации. Ведомство опубликовало видео погрузки бронетехники, возвращающейся в пункты базирования. На этом фоне рубль усилил рост, индекс Мосбиржи прибавил около 3%.

Кроме того, 15 февраля в Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, на что будет сделан акцент на предстоящих переговорах. По его словам, в первую очередь будут обсуждаться ситуация вокруг Украины, газопровод «Северный поток – 2» и гарантии безопасности.

14 февраля российский лидер провел встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Шойгу доложил о ходе военных учений Российской армии в разных военных округах. По его словам, учения проходят «практически во всех флотах в Баренцевом, Черном, Балтийском морях». Министр обороны отметил, что частично учения завершатся в скором времени.

12 февраля Россия и Белоруссия провели совместные артиллерийские учения. Сводные дивизионы артиллеристов в рамках маневров в ходе розыгрыша тактического эпизода нанесли удары по позициям условного врага. Учения проходили на полигоне Осиповичский в Могилевской области Белоруссии. Также военные тренировали смену боевых позиций.

Россия и Белоруссия 10 февраля начали совместные учения «Союзная решимость – 2022», направленные на проверку сил реагирования Союзного государства. Маневры проходят на общевойсковых полигонах в Белоруссии. Учения устраиваются для качественной отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства».