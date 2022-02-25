В ГД оценили слова Зеленского о необходимости создания антивоенной коалиции

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в пятницу, 25 февраля, прокомментировал «Известиям» заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна нуждается в создании военной коалиции, чтобы «посадить Россию за стол переговоров».

Парламентарий отметил, что в целом коалиция против Москвы в неформальном виде существует уже давно. В России прекрасно знают имена политиков, которые предпринимают шаги по ее ослаблению, применяют против страны различные меры и постоянно обвиняют, указал Белик.

По его мнению, уже не имеет значения, будут или нет формализованы эти отношения в рамках каких-либо политических блоков. Москва, как подчеркнул парламентарий, уже достаточно наблюдала, как они испытывали ее «красные линии», стягивали к российским границам военный контингент, поставляли Украине оружие игнорировали вопрос России о гарантиях безопасности.

«Сейчас же, после решительных действий нашей страны, не думаю, что кто-то из западных стран последует призыву Зеленского. Отмечу, что в мире достаточно и наших союзников, которые поддерживают политику Российской Федерации», — заключил депутат.

Также в пятницу Зеленский заявил об оставивших Украину в одиночестве мировых державах. Украинский лидер назвал введенные против России санкции недостаточными.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 25 февраля объявила пять пунктов мер против России, которые приняты Евросоюзом в качестве сдерживающих. Они затрагивают сферу финансов, энергетики, авиации, технологий и визовых операций.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна введет собственные санкции против России в дополнение ко второму пакету мер, которые были одобрены лидерами Евросоюза (ЕС) 25 февраля в ходе экстренного заседания.

При этом министр обороны Франции Флоранс Парли заявил в пятницу, что желания вступать в войну с Россией нет ни у кого в Европе и США.

Накануне президент США Джо Байден заявил о сконцентрированности антироссийских санкций, принятых в ответ на решение президента России Владимира Путина провести спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, на финансовом секторе РФ. Российские компании будут ограничены в возможности вести расчеты в долларах, фунтах стерлингов и иенах.

Вслед за Вашингтоном о «небывалых» антироссийских санкциях объявили в Евросоюзе. Лидеры 27 стран договорились о дополнительных антироссийских мерах из-за ситуации на Украине. Санкционный пакет Евросоюза направлен против финансового, энергетического, транспортного секторов и товаров двойного назначения. Они также затронут визовую политику и проявятся в ограничениях против ряда российских физических лиц и организаций.

Санкции стран Запада последовали в ответ на решение российского лидера о проведении с 24 февраля в Донбассе специальной операции с целью защиты мирного населения. После этого Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории страны.

В Минобороны России сообщили, что армия не наносила авиационных ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины.

Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В тогда еще непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня. В присутствии руководителей республик президент РФ также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.